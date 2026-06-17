В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты

Враг во второй раз за день атаковал город ударными дронами. Над городом поднялся чёрный дым.

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Россия нанесла удар по "Новой почте" в Сумах / Коллаж: Главред, фото: "Новая почта", Главред

Что известно:

РФ атаковала Сумы ударными дронами

Под атакой оказался сортировочный терминал "Новой почты"

Российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов". Это подтвердили в компании.

В результате попадания возник пожар. Его ликвидировали силы ГСЧС.

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К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

"В настоящее время проводится оценка повреждений и состояния грузов. "Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки. Актуальную информацию о своих отправлениях можно отследить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на территории терминала находилось более 13 тысяч отправлений, пишет ТСН. Общая заявленная стоимость составляет более 42 миллионов гривен.

Известно, что днем 17 июня в Сумах прогремела новая серия взрывов. Город вновь оказался под атакой ударных дронов. После взрывов над Сумами поднялся столб черного дыма.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 15 июня в результате российского обстрела в Киеве произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Также начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о масштабной атаке РФ на Запорожье, в результате которой погибли два человека. Также известно о большом количестве раненых, среди которых есть дети. Целью атаки врага стал спальный район города.

Кроме того, в ночь на 9 июня Харьков подвергся массированной атаке вражеских ударных беспилотников. Чугуев в Харьковской области оккупанты атаковали ракетами. В пресс-службе ГСЧС рассказали о последствиях вражеских ударов.

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Об источнике: "Новая почта" "Новая почта" — украинская частная логистическая компания, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и сопутствующих услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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