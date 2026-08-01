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Курорт для шейхов: в горах остались сотни никому не нужных замков

Константин Пономарев
1 августа 2026, 15:11
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"Сказочный город" из замков в Турции так и не был достроен. Сотни необычных домов сегодня напоминают о провале грандиозного проекта.
Комплекс Burj Al Babas
Комплекс Burj Al Babas / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему сотни дворцов в Турции оказались заброшены
  • Как элитный курорт превратился в город-призрак
  • Почему покупатели так и не въехали в свои замки

В горах Турции можно найти необычный "город-призрак", который должен был стать настоящей сказочной деревней. Вместо обычных домов здесь планировали построить сотни миниатюрных замков с башнями, балюстрадами и роскошными интерьерами. Однако масштабный проект так и не удалось завершить.

Комплекс Burj Al Babas расположен недалеко от Стамбула, в районе с термальными источниками. Изначально застройщик Sarot Group планировал создать здесь 732 необычных виллы, каждая из которых должна была напоминать небольшой европейский замок. Об этом пишет Mirror.

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Сегодня на территории остались сотни недостроенных зданий. Их одинаковые башенки и декоративные фасады создают сюрреалистичный пейзаж, из-за которого место часто сравнивают с декорациями к сказочному фильму.

Почему дома напоминают замки

Несмотря на очевидное сходство с замком Золушки из диснеевских мультфильмов, архитекторы вдохновлялись не только сказками. В дизайне зданий использовали элементы известных достопримечательностей Стамбула.

Среди источников вдохновения были Галатская башня и Девичья башня. Само название Burj Al Babas связано с расположенными поблизости термальными источниками Бабаса.

Комплекс Burj Al Babas
Комплекс Burj Al Babas / Фото: скриншот с Youtube

Задумка предполагала не просто необычный внешний вид домов. Каждая вилла должна была иметь собственный трубопровод к термальным источникам. Благодаря этому владельцы могли бы пользоваться роскошными крытыми бассейнами прямо внутри своих домов.

Но замки должны были стать лишь частью гораздо более масштабного проекта.

В горах хотели построить целый город

По первоначальному плану рядом с виллами должен был появиться огромный купольный комплекс. В нем планировали разместить торговый центр, мечеть, кинотеатр и традиционный турецкий хаммам.

Создатели проекта рассчитывали привлечь состоятельных покупателей из стран Персидского залива. Более прохладный климат региона рассматривался как дополнительное преимущество для людей, которые хотели проводить лето вдали от сильной жары.

Комплекс Burj Al Babas
Комплекс Burj Al Babas / Фото: скриншот с Youtube

Стоимость домов составляла примерно от 370 000 до 530 000 долларов. Несмотря на высокую цену, проект заинтересовал покупателей.

По данным о продажах, около половины замков были забронированы еще до завершения строительства. В основном недвижимость приобретали покупатели из стран Персидского залива.

Но в итоге ни один из них так и не смог переехать в свой "сказочный замок".

Почему строительство остановилось

Работы на территории начались в 2014 году. Застройщик рассчитывал завершить проект примерно за четыре года, однако практически сразу столкнулся с серьезными проблемами.

Комплекс Burj Al Babas
Комплекс Burj Al Babas / Фото: скриншот с Youtube

Подрядчики заявляли о нарушениях, связанных с утилизацией строительного мусора. Вскоре возникли и проблемы с выплатой зарплат рабочим. В 2015 году сотрудники провели протест из-за задолженности по оплате труда.

После этого подрядчики отказались продолжать работу, а конфликт перерос в длительные судебные разбирательства.

В результате застройщик столкнулся с банкротством, а строительство фактически остановилось.

Сотни замков остались пустыми

По состоянию на 2022 год ни один из домов так и не был полностью достроен. На территории находились 587 недостроенных замков.

Со временем здания начали подвергаться воздействию дождя, снега и других погодных факторов. Без полноценного обслуживания конструкции постепенно приходят в негодность, а территория все больше напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.

Смотрите в видео о том, как сейчас выглядят заброшенные дома в горах:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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