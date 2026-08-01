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В Киеве прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: детали "прилетов"

Алексей Тесля
1 августа 2026, 01:50
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Воздушная тревога в Киеве объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Ракета Циркон
В Киеве прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Киев инфо

Главное:

  • РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами
  • Стало известно о возгорании жилого дома в результате "прилета"

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на субботу, 1 августа после объявления воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики из Курска, после чего зафиксировали пуски ракет.

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О ракетной атаке РФ также сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до конца опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении.

Подробности удара РФ по Киеву

Кроме того, российский удар подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. "Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!", - написал он.

Отметим, что позднее стало известно о запуске РФ по Киеву новых баллистических ракет.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о пожарах в Киеве в результате россикских ударов.

Как уточнили в КОВА, в результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании.

"В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание. Экстренные службы направляются на место", - написал мэр.

Как добавил Кличко, в Голосеевском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.

"В Соломенском районе горят авто на парковке. В Дарницком попадании на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе пожар на автомойке", - уточнил он.

По сообщениям, после удара РФ в Киеве также начались перебои с электроснабжением.

Инфографика циркон
/ Главред

Военный эксперт оценил новую угрозу: какие города могут оказаться в зоне досягаемости

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия, по его оценке, продолжает развивать технологии, позволяющие увеличить дальность применения FPV-дронов. По его мнению, это может привести к расширению зоны потенциальной опасности далеко за пределы линии боевого соприкосновения.

Эксперт пояснил, что использование специальных ретрансляторов способно значительно увеличить расстояние, на котором операторы могут управлять беспилотниками. В таком случае, считает он, в перспективе под угрозой могут оказаться не только прифронтовые районы, но и крупные украинские города, в том числе Киев и Днепр.

При этом Жданов отметил, что реализация подобных возможностей потребует от России решения ряда технических и организационных вопросов. По его словам, для широкого применения таких систем необходимо наладить массовое производство FPV-дронов, а также подготовить достаточное количество операторов для их эффективного использования.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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