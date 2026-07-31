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Под старым ковром скрывалось настоящее "сокровище": хозяйка не поверила глазам

Алексей Тесля
31 июля 2026, 23:16
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С приятным сюрпризом столкнулась хозяйка дома, построенного в 1930-х годах.
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Под ковровым покрытием обнаружили уникальную вещь / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Женщина сняла ковровое покрытие и обнаружила декоративную плитку
  • Под ковром оказалась оригинальная плитка Minton

Во время ремонта старых домов владельцы нередко обнаруживают скрытые под отделкой элементы, о существовании которых даже не подозревали.

Иногда такие находки становятся настоящим подарком, а иногда, наоборот, оборачиваются дополнительными расходами из-за скрытых дефектов или повреждений конструкции, пишет Express.

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Именно с приятным сюрпризом столкнулась хозяйка дома, построенного в 1930-х годах. Во время обновления прихожей она решила снять старое ковровое покрытие и неожиданно обнаружила под ним хорошо сохранившийся декоративный плиточный пол.

Позже женщина показала процесс демонтажа ковра, под которым оказалась оригинальная плитка Minton - историческое покрытие, высоко ценимое любителями старинной архитектуры.

Плитка Minton получила широкую известность благодаря своей долговечности, насыщенным цветам и сложным декоративным орнаментам. В XIX веке она считалась символом высокого качества и часто использовалась в викторианских особняках, общественных зданиях и храмах. Производством такого покрытия занималась британская компания Mintons Ltd, сумевшая объединить передовые технологии своего времени с мастерством художественной керамики.

Эксперты отмечают, что при реставрации подобных полов важно соблюдать особую осторожность. Чтобы удалить остатки клея или старой подложки, рекомендуется использовать щадящие средства, которые постепенно размягчают загрязнения, а затем аккуратно очищать поверхность вручную.

Специалисты предупреждают, что декоративная плитка отличается пористой структурой и чувствительна к механическим повреждениям. Поэтому применение абразивных материалов, сильных кислот или металлических инструментов может безвозвратно испортить историческое покрытие.

Как защитить ванную от плесени: рекомендации экспертов

Поддерживать чистоту и свежесть в ванной комнате можно не только с помощью регулярной уборки. Специалисты отмечают, что даже небольшие изменения в повседневном уходе способны помочь уменьшить появление желтых пятен, известкового налета и первых признаков плесени.

Одним из эффективных решений считается улучшение качества воды. Эксперты советуют установить специальный фильтр для душа, который помогает задерживать различные примеси, включая соли и частицы железа.

Благодаря более мягкой воде на плитке, кранах и других поверхностях остается меньше следов после высыхания капель. Кроме того, снижение количества загрязняющих компонентов создает менее благоприятную среду для появления грибка и помогает дольше сохранять ванную комнату чистой.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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