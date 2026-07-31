Магнитная буря красного уровня: когда ударит геомагнитный шторм G1

Учёные спрогнозировали, будет ли магнитная буря затяжной.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнётся магнитная буря

Когда магнитные колебания ослабнут

В ближайшие дни магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, что вызовет магнитную бурю. Об этом свидетельствуют обновленные данные Британской геологической службы.

1–2 августа на Земле ожидается геомагнитный шторм уровня G1. По предварительным данным, он продлится недолго. Уже 2–3 августа магнитная буря утихнет.

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Магнитные бури 31 июля – 3 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, сегодня, 31 июля, К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка С3 соответствует желтому уровню.

А вот резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на красном уровне. Завтра, 1 августа, К-индекс повысится до 4, то есть до желтого уровня. Но 2 августа показатель вернется к зеленому уровню, и магнитные колебания ослабнут.

Магнитные бури 31 июля – 2 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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