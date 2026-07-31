Драпатый приостановил набор людей в штурмовые полки: в СМИ рассказали подробности

Решение главнокомандующего коснулось не всех частей; параллельно в подразделениях проводится проверка хозяйственной деятельности.

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Штурмовые полки получили распоряжение о приостановке комплектования личным составом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Штурмовые полки с 26 июля не получают личный состав

Решение принял главнокомандующий Михаил Драпатый

Перемещение военных из других частей также приостановлено

Штурмовые полки Сухопутных войск ВСУ с 00:00 26 июля перестали получать личный состав - соответствующее распоряжение отдал новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, сообщает "Украинская правда". О получении документа изданию рассказали собеседники в четырёх штурмовых полках.

"Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка личного состава в штурмовые воинские части (подразделения) Сухопутных войск", - отметил один из собеседников.

Ограничение, по данным источников, касается не только мобилизационного ресурса: заблокирован и переход военнослужащих из других частей. Единственный канал, который оставили открытым, - возвращение через приложение "Армия+" для тех, кто самовольно покинул часть до 12 июня.

Аудит и работа рекрутеров

Ситуация на местах выглядит неоднородной, утверждает военный корреспондент Юлия Кириенко, которая описала ситуацию в своем Telegram-канале.

"Некоторые действительно перестали принимать людей. Но в некоторые полки по-прежнему поступают новобранцы и на этой неделе. В то же время принято решение, что рекрутеры полков не работают в ТЦК. При этом в некоторых подразделениях действительно проводится аудит. Проверка хозяйственной деятельности. Поступление и использование средств. Комплектование личным составом", - заявила она.

Что это означает для фронта

Отдельные штурмовые подразделения сейчас выполняют активные боевые задачи и уже прогнозируют, как нехватка ресурсов отразится на их операциях, отмечает журналистка.

"Ведь в течение следующих недель, если люди не будут поступать, им придется либо прекратить наступательные действия, либо это решение приведет к непоправимым последствиям для подразделений", – резюмировала она.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Генштаб проводит масштабные проверки в ВСУ - что известно

Как ранее писал Главред, в Вооруженных Силах Украины стартовала масштабная проверка укомплектованности воинских частей. Генштаб стремится оценить реальное состояние бригад и полков, чтобы понять, насколько эффективно распределяются военнослужащие между подразделениями. Это должно помочь выявить слабые места и повысить боеспособность армии.

Особое внимание будет уделено справедливости распределения личного состава с учетом потребностей фронта. Речь идет о том, чтобы боевые части получали необходимое количество людей, а кадровый баланс был сохранен. В Генштабе подчеркивают, что любые изменения в армии начинаются с изменения отношения к военным.

Михаил Драпатый уже имеет собственное видение реформы мобилизации. Ранее он предлагал новую систему, которая должна была бы разрушить коррупционные схемы и сделать процесс более прозрачным. Теперь у него появился шанс реализовать эти идеи и заложить основу для обновленной кадровой политики ВСУ.

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Об источнике: "Украинская правда" "Украинская правда" - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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