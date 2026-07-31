Ведущие "Сніданку з 1+1" впервые показали архивные фотографии из 90-х

Кратко:
- Как выглядели ведущие
- По какому поводу они поделились фото
Ведущие популярного украинского утреннего шоу "Сніданок з 1+1" поделились редкими снимками из 1990-х годов. Архивные фотографии были опубликованы в преддверии тематического выпуска программы, посвященного эпохе девяностых.
Своими детскими и юношескими кадрами поделились Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс. На снимках телеведущие запечатлены задолго до того, как стали известны широкой аудитории. Поклонники отметили, насколько изменились звезды эфира за прошедшие десятилетия, а также активно обсуждали их стиль и атмосферу того времени.
Фотографии стали частью подготовки к специальному эфиру "Сніданку з 1+1", который будет выдержан в стилистике 90-х. Создатели проекта пообещали зрителям не только тематическое оформление студии, но и музыкальные сюрпризы. Одним из гостей выпуска станет украинский певец EL Кравчук, чья популярность пришлась именно на этот период.
В соцсетях пользователи тепло встретили публикацию архивных кадров.
Многие признались, что фотографии вызвали у них чувство ностальгии, а также отметили, что с интересом ждут специальный выпуск программы, посвященный одной из самых ярких эпох в истории украинского шоу-бизнеса.
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