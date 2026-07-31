Ведущие "Сніданку з 1+1" впервые показали архивные фотографии из 90-х

Своими детскими и юношескими кадрами поделились Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

https://glavred.info/starnews/vedushchie-snidanku-z-1-1-vpervye-pokazali-arhivnye-fotografii-iz-90-h-10784906.html Ссылка скопирована

Ведущие 1+1 в 90-е / Коллаж Главред, фото 1+1

Кратко:

Как выглядели ведущие

По какому поводу они поделились фото

Ведущие популярного украинского утреннего шоу "Сніданок з 1+1" поделились редкими снимками из 1990-х годов. Архивные фотографии были опубликованы в преддверии тематического выпуска программы, посвященного эпохе девяностых.

Татьяна Бобрикова / Фото 1+1

Своими детскими и юношескими кадрами поделились Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс. На снимках телеведущие запечатлены задолго до того, как стали известны широкой аудитории. Поклонники отметили, насколько изменились звезды эфира за прошедшие десятилетия, а также активно обсуждали их стиль и атмосферу того времени.

видео дня

Руслан Сеничкин / Фото 1+1

Фотографии стали частью подготовки к специальному эфиру "Сніданку з 1+1", который будет выдержан в стилистике 90-х. Создатели проекта пообещали зрителям не только тематическое оформление студии, но и музыкальные сюрпризы. Одним из гостей выпуска станет украинский певец EL Кравчук, чья популярность пришлась именно на этот период.

Людмила Барбир/ Фото 1+1

В соцсетях пользователи тепло встретили публикацию архивных кадров.

Егор Гордеев/ Фото 1+1

Многие признались, что фотографии вызвали у них чувство ностальгии, а также отметили, что с интересом ждут специальный выпуск программы, посвященный одной из самых ярких эпох в истории украинского шоу-бизнеса.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред