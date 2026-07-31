Августовские спасы — что категорически запрещено, а что является лишь приметкой

Спас 2026 приближается, и во время Спаса многие задаются вопросом, можно ли работать дома и в огороде. Священники объяснили, что разрешает церковь

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Спаси 2026 - можно ли работать на огороде и убираться дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Можно ли работать на огороде во время Спаса

Какие запреты являются церковными, а какие - народными

Что советуют священники в эти праздничные дни

Август в Украине богат религиозными праздниками - в этот период верующие отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. С этими днями связано немало запретов на работу в огороде, уборку и стирку, однако большинство из них - лишь народные приметы, а не церковные правила. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает УНИАН, священники подчеркивают: никакого строгого церковного запрета на домашние дела или работу в поле в праздничные дни нет. Основная суть религиозных праздников заключается не в бытовых ограничениях, а в духовном содержании - молитве, посещении храма, поддержке близких и избегании конфликтов.

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Народные же традиции издавна призывали воздерживаться от тяжелого физического труда в Спас, чтобы отдать дань уважения празднику. Из-за этого возникает путаница между тем, что действительно запрещает церковь, а что является народными представлениями.

Медовый Спас

Медовый Спас открывает Успенский пост, поэтому основные ограничения касаются питания - верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов и яиц. Также церковь призывает не отказывать в помощи нуждающимся, не ссориться и не желать никому зла.

В народе в этот день не рекомендуют устраивать шумные вечеринки, выполнять тяжелую работу и купаться в водоемах, ведь считается, что вода уже становится холоднее.

Самые важные государственные праздники Украины / Инфографика: Главред

Яблочный Спас

Яблочный Спас совпадает с великим праздником Преображения Господня. В этот день верующим рекомендуют прежде всего уделить время молитве и богослужению.

Популярный вопрос среди хозяев - можно ли стирать, убирать и работать в огороде в Яблочный Спас. Священники объясняют: если работу или домашние дела невозможно отложить (например, нужно присмотреть за ребенком, убрать после болезни или собрать срочный урожай), это не является грехом. Однако по возможности такие дела лучше выполнить заранее.

Ореховый Спас

Ореховый Спас завершает августовский цикл праздников. В народной традиции этот день связывали с окончанием жатвы и подготовкой к осени.

В этот праздник также не стоит вступать в конфликты, лениться или отказывать в помощи. Церковные рекомендации остаются прежними: соблюдать пост (если вы его держите), избегать ссор и посвятить время семье.

Главное правило всех трёх праздников: если возникла необходимость поработать дома или на огороде, это можно делать. Гораздо важнее сохранять душевное спокойствие, проявлять милосердие и не осуждать других.

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