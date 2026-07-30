Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

В домашних условиях можно изготовить компактный точильный диск.

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Крутой лайфхак для дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Что нужно для заточки ножа мясорубки

Как за несколько минут вернуть ножу мясорубки остроту

Если мясорубка начала плохо перемалывать мясо, скорее всего, затупился её нож. Из-за этого вместо однородного фарша мясо начинает наматываться на лезвия, а сам процесс занимает значительно больше времени.

Однако Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰" показал, как в домашних условиях изготовить простое приспособление для заточки ножа мясорубки, используя подручные материалы.

видео дня

Как заточить нож мясорубки в домашних условиях

Автор предложил изготовить простой точильный диск из металлической крышки от банки и наждачной бумаги. Для этого понадобятся:

металлическая крышка от банки

наждачная бумага (автор рекомендует зернистость примерно 100–150)

суперклей

ножницы по металлу

дрель для просверливания отверстия

После вырезания металлического круга и аналогичного круга из наждачной бумаги их нужно склеить между собой. Перед этим автор советует немного отшлифовать края металла, чтобы не порезать руки.

"Берем наш суперклей. И приклеим наждачную бумагу к этому металлическому диску", - пояснил специалист.

Как правильно затачивать нож мясорубки

Готовый диск устанавливают внутрь мясорубки вместе с ножом и ситом, после чего на короткое время включают прибор. Перед этим нужно выровнять поверхность сита.

"Можно взять вот такую наждачную бумагу, положить на что-нибудь ровное, на какую-нибудь ровную плоскость... чтобы полностью снять эти микробугорки", - отметил автор.

Уже через несколько минут работы мясорубки нож снова становится острым.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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