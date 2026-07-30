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Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

Юрий Берендий
30 июля 2026, 17:00
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Президент рассказал о последствиях ракетного удара по дому семьи Вороновых вблизи Кривого Рога и призвал партнеров усилить защиту украинского неба.
Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом
Удар по Радушному - Зеленский призвал усилить защиту воздушного пространства / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Ракета РФ уничтожила дом семьи в Радушном
  • Погибли родители и трое детей, судьба остальных неизвестна
  • Зеленский призвал усилить защиту от баллистических ракет

Российская баллистическая ракета полностью уничтожила дом семьи Вороновых в Радушном недалеко от Кривого Рога в Днепропетровской области. Погибли как минимум пять из девяти членов семьи, среди них - трое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В доме проживали мама Елена, папа Артем и семеро их детей - Марк, Доминика, Захарий, Азарий Илай, Федерика, Эмилия и Виорика, а также полуторагодовалый внук Артем, сын их старшего сына, который сейчас защищает Украину на фронте. На данный момент подтверждена гибель родителей и троих детей - Марка, Азария Илая и Эмилии.

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"Удар российской ракеты был настолько сильным, что от дома почти ничего не осталось. Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертиза сможет установить, кому именно из семьи они принадлежат", - отметил Зеленский.

Точная судьба остальных членов семьи на данный момент остается неизвестной.

"Судьба Захария, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется. Ужасное преступление российской войны против Украины - против обычных людей, против обычной жизни", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобные трагедии будут повторяться, пока Украина не получит достаточно средств для сбивания российских ракет, и призвал партнеров учесть цену промедлений с поставками вооружения.

"Когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для "Патриотов", когда мы ищем возможности защититься от российской баллистики, мы говорим не об абстракциях. Мы говорим именно о таких семьях, о таких людях, которые смогут выжить, если будет чем сбивать российские ракеты - если партнеры помогут с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские "Искандеры" нечем остановить", - отметил Зеленский.

Он обратился к тем, кто принимает решения в Пентагоне и европейских столицах, подчеркнув реальные последствия отсутствия систем противовоздушной обороны.

"Реальность говорит сама за себя. Защита жизни необходима. Ракеты для ПВО нужны. Вечная память всем украинцам, погибшим от ударов России. Вечная благодарность каждому, кто помогает!", - сказал он.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Когда ожидать нового массированного удара РФ и какой город станет целью - мониторинг

По данным мониторингового канала "єРадар", во время ночной атаки 30 июля российская авиация использовала лишь незначительную часть подготовленного ракетного арсенала. Аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время, а его вероятной целью станет Киев.

По их оценке, ночью было применено лишь девять баллистических ракет и четыре ракеты "Циркон" из более чем полусотни готовых к использованию, что может указывать на сохранение основного запаса для следующей атаки.

Аналитики также предполагают, что часть ракет, выпущенных по Киеву, могла использоваться не для поражения целей, а с целью оценки возможностей украинской противовоздушной обороны.

По их мнению, отдельные ракеты могли быть задействованы для проверки наличия и активности украинских средств ПВО, чтобы получить информацию об их готовности к отражению дальнейших атак.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Львова Андрей Садовый проинформировал о последствиях утреннего обстрела Львова 30 июля. Мэр подчеркнул, что продолжается спасательная операция, и жители помогают спасателям расчищать завалы. По предварительным данным, в результате удара во Львове обнаружены повреждения двух многоэтажных домов.

ГСЧС сообщила о разрушениях и пожарах в Киеве и Киевской области в результате массированного удара России. В ведомстве заявили, что в Киеве есть погибшие и раненые, и спасатели проводят аварийно-спасательные работы.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил о возможной массированной атаке России на территорию Украины в ночь на 30 июля.

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О ресурсе: "єРадар"

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

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