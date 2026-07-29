Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночь

Опытная специалистка по уборке поделилась простым и недорогим способом избавиться от стойкого известкового налета в унитазе.

https://glavred.info/dim/zheltye-pyatna-i-nalet-ischeznut-bez-usiliy-chto-nuzhno-nasypat-na-noch-10784573.html Ссылка скопирована

Дешевое средство из кухни, которое отмоет унитаз / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему отбеливатель не помогает удалить известковый налет

Как правильно использовать лимонную кислоту для очистки унитаза

Как удалить застарелый и толстый слой известкового налета

Известковый налет в унитазе часто остается даже после тщательной уборки, а обычный отбеливатель не всегда помогает справиться с этой проблемой. Однако существует натуральное средство, которое быстро растворяет минеральные отложения и помогает поддерживать сантехнику в идеальной чистоте.

Главред узнал, как можно избавиться от известкового налета с помощью одного средства из кухни.

видео дня

Почему отбеливатель не помогает избавиться от известкового налета

Желтовато-коричневые пятна вокруг ватерлинии в унитазе чаще всего представляют собой известковый налет. Он образуется из-за жесткой воды, поскольку после её испарения на поверхности остаются минеральные отложения, которые постепенно затвердевают и прочно прилипают к фарфору.

Хотя отбеливатель хорошо дезинфицирует поверхности и уничтожает бактерии, он практически не влияет на известковый налет. Более того, в некоторых случаях его использование может сделать отложения еще более заметными.

Какое натуральное средство поможет очистить унитаз

Эксперт по домашнему хозяйству Франческа, автор блога Thoroughly Modern Grandma на портале Daily Express, советует использовать лимонную кислоту. По её словам, лимонная кислота является одним из самых эффективных средств в борьбе с налётом.

"Существует действительно простое решение для борьбы с минеральными или известковыми отложениями. Раз в неделю мойте унитаз лимонной кислотой, чтобы удалить их", - рекомендует Франческа.

Лимонная кислота содержит активные кислоты, которые вступают в реакцию с карбонатом кальция - основным компонентом известкового налета. Благодаря этому твердые отложения постепенно растворяются, а их удаление не требует длительного оттирания.

Кроме того, лимонная кислота стоит недорого, её легко найти в отделах бытовой химии большинства магазинов.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как правильно использовать лимонную кислоту

Для очистки унитаза сначала нужно налить в чашу стакан теплой воды. После этого добавить примерно 500 граммов лимонной кислоты.

Важно не использовать кипяток, ведь слишком высокая температура может повредить фарфор.

После добавления средства его рекомендуется оставить как минимум на один час. Если налет застарелый и толстый, лучше оставить лимонную кислоту действовать на всю ночь.

Затем достаточно пройтись по поверхности щеткой для унитаза и смыть воду. В большинстве случаев известковый налет удаляется без особых усилий.

Смотрите видео со средством на основе лимонной кислоты против налёта:

Как предотвратить появление новых пятен

Чтобы известковый налет не скапливался снова, эксперт советует проводить такую очистку примерно раз в неделю.

Регулярное использование лимонной кислоты помогает не только поддерживать унитаз в чистоте, но и избежать образования стойких минеральных отложений, на удаление которых впоследствии приходится тратить гораздо больше времени и усилий.

Читайте также:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред