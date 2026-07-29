Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

Это средство идеально подходит для удобрения огурцов и даже может заменить купленные в магазине комплексные удобрения.

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Домашнее удобрение для огурцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно подкормить огурцы золой

В разгар лета, когда огурцы тратят все силы на цветение и завязывание плодов, им нужна особая поддержка. Вместо дорогих магазинных препаратов опытные огородники используют проверенную альтернативу - обычную древесную золу. Она полностью заменяет комплексные минеральные удобрения, ведь содержит калий, фосфор, кальций, магний и целую группу микроэлементов.

Её главное преимущество - полное отсутствие вредного для огурцов хлора. Благодаря такой подкормке стебли становятся крепче, листья приобретают насыщенный цвет, а сами плоды растут ровными, сочными и без неприятной горечи. Кроме того, зола улучшает структуру почвы и защищает грядки от грибковых болезней, пишет ТСН.

Как правильно подкармливать огурцы

Лучше всего подкармливать растения каждые две недели в период активного формирования урожая. Для этого можно использовать один из двух удобных способов:

Сухая подкормка: пепельный порошок равномерно рассыпают вокруг кустов в безветренную погоду, аккуратно заделывают в верхний слой почвы сапой и обязательно поливают тёплой отстоянной водой. Важно действовать аккуратно, чтобы сухое вещество не попало на листья и не вызвало ожогов.

Жидкий настой: для более быстрого усвоения стакан просеянной золы заливают 10 литрами теплой воды и настаивают сутки. Полученный раствор перемешивают и поливают им огурцы непосредственно под корень (по 1–2 литра на куст), избегая попадания на зеленую массу.

О чём стоит помнить

Зола заметно снижает кислотность почвы, поэтому если pH вашей земли уже превышает 7,0, от такой подкормки лучше воздержаться. Также категорически запрещено сочетать внесение золы с азотными удобрениями, поскольку они нейтрализуют действие друг друга и теряют всю пользу.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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