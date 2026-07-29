Семья разрастается: Орбакайте похвасталась неожиданным пополнением

Кристина Орбакайте неожиданно поделилась новостями в отношении своей семьи.

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Кристина Орбакайте поделилась важной новостью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кто добавился в семье певицы

Где они все встретились

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, поделилась с поклонниками редкими семейными кадрами, на которых запечатлена вместе с младшим сыном Дени Байсаровым.

Как пишут российские пропагандисты, наследник артистки, который уже давно избегает публичности и практически не появляется в социальных сетях, впервые за долгое время оказался в объективе вместе с матерью.

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Орбакайте рассказала о пополнении в семье / Фото 7 Дней

Судя по опубликованным снимкам, семья встретилась на Миконосе. Компанию Кристине составили ее супруг Михаил Земцов, дочь Клавдия и Дени. Поклонники обратили внимание, что молодой человек заметно повзрослел.

"А мы едем дальше, и нас уже чуть-чуть побольше. Семья разрастается с каждым городом. И все еще впереди", - написала певица.

Орбакайте рассказала о пополнении в семье / Фото 7 Дней

Известно, что Дени живет в террористической Москве, занимается собственными проектами и предпочитает непубличный образ жизни. В светской хронике его имя появляется крайне редко. В последний раз о сыне Орбакайте широко говорили после его участия в Восточном экономическом форуме, где он представлял арт-регату "Паруса авангарда" как руководитель ивент-агентства.

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О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте - советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

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