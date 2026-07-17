Королевская трапеза: как питается король Чарльз, чтобы жить дольше

Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.

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Король Чарльз ІІІ питается скромно/ колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

Сколько раз в день ест король Чарльз

Что он предпочитает

"Питаться как король" вызывает в воображении картины роскошных банкетов и изысканных послеобеденных чаепитий, но правящего монарха, короля Карла, скорее всего, можно застать за поеданием мюсли или органического мяса с двумя овощами.

Сейчас ему 77 лет, а в 2022 году, когда ему было 73, он стал самым пожилым монархом, взошедшим на британский престол, после смерти своей матери, королевы Елизаветы, в возрасте 96 лет.

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Король Чарльз III не обедает/ фото: instagram.com, theroyalfamily

А учитывая, что британские монархи не только доживали до девяноста лет (его бабушка дожила до 101 года, а его отец, принц Филипп, до 99), но и исполняли свои обязанности до самого конца, королевская диета, несомненно, имеет определенные преимущества для долголетия.

Издание Daily Mail побеседовало с бывшим дворецким короля, Грантом Харролдом, чтобы узнать о типичном ежедневном рационе короля Карла.

Харролд работал королевским дворецким у короля Карла - тогда еще принца Уэльского - с 2004 по 2011 год.

Король Чарльз III / Инфографика: Главред

Он вспоминает, что король всегда завтракал, часто пропускал обед и ужинал около 10 вечера, что, по словам его бывшего дворецкого, объясняется рабочими мероприятиями.

Однако, хотя король обычно пропускал обед, газета Mail on Sunday сообщила в 2024 году, что теперь он съедает половину авокадо в середине дня, чтобы получить дополнительные силы и энергию во время борьбы с раком и одновременно справляясь с напряженным графиком.

Также в меню есть горячее блюдо: "Яйца Аржантёй", классическое французское блюдо, включающее яйца, обычно сваренные всмятку или омлет в сочетании со спаржей, или запеченные с сыром яйца.

Чарльз III любит сезонные продукты/ ua.depositphotos.com

Кларенс Хаус ранее поделился рецептом последнего, указав, что он сделан из яиц, сливок, шпината и двух видов сыра; Танворт и Олд Винчестер, похоже, являются фаворитами Его Королевского Высочества.

Известно также, что он любит на завтрак простое яйцо, сваренное в течение четырех минут.

Следующий прием пищи, ужин, - это роскошное событие. Даррен МакГрэди, бывший повар короля Карла, ранее рассказывал, что он обожает дикие грибы и с удовольствием собирает лисички и белые грибы во время своих визитов в Балморал.

МакГрэди утверждал, что его команда обжаривала весь собранный урожай на сливочном масле с эстрагоном, а затем замораживала его для использования в течение года в таких блюдах, как сливочное грибное ризотто.

Он также рассказал, что король любил есть ризотто с местными бараньими отбивными или другим органическим мясом, выращенным на ферме, например, бараниной.

Король также питается сезонными продуктами, выращенными в огородах своих поместий и на ухоженных сельскохозяйственных угодьях.

Что касается напитков, король Карл пьет больше чая, чем кофе, в среднем около четырех чашек в день, но когда он пьет кофе, это всегда растворимый кофе, который, как известно, подслащивается медом вместо сахара, говорит Харрольд.

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