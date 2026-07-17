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Летняя запеканка на ужин: рецепт вкусного блюда менее чем через час

Анна Косик
17 июля 2026, 09:52
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Рецепт шикарного летнего ужина.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
запеканка
Рецепт идеальной запеканки на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Запеканка с овощами и мясом - отличный вариант ужина. Летом, чтобы сделать запеканку более легкой, но при этом не менее вкусной, в нее можно добавить вместо картофеля кабачки.

Главред узнал, что рецептом такой запеканки в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Запеканка из кабачков - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Кабачок
  • Яйца 2 шт.
  • Сметана 2 ст. л.
  • Твёрдый сыр 120 г
  • Укроп
  • Куриное филе 350 г
  • Лук 1 шт.
  • Помидор 1 шт.

Кабачки нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. В миске смешиваем яйца, сметану, половину натертого сыра, измельченный укроп, нарезанное куриное филе и любимые специи. Хорошо всё перемешиваем и заливаем этой смесью кабачки.

Сверху выкладываем кольца лука и помидоров. Запекаем блюдо в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут. После этого посыпаем запеканку оставшимся сыром и допекаем ещё 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@gotuyemo_v_kayf Готую цю запіканку все літо ? Просто, соковито і дуже смачно, тому зберігайте ? Інгредієнти: Кабачок Яйця - 2 шт Сметана - 2 ст.л Твердий сир - 120 г Кріп за смаком Куряче філе - 350 г Цибулина - 1 шт Помідор - 1 шт Приготування: Кабачок нарізаємо кружечками та викладаємо у форму. До яєць додаємо сметану, частину тертого сиру, кріп і нарізане куряче філе, сіль та перець. Виливаємо суміш на кабачки. Зверху викладаємо кільця цибулі та помідора. Запікаємо 35 хвилин при 190°С. Потім посипаємо рештою сиру та повертаємо в духовку ще на 10 хвилин до апетитної золотистої скоринки. Смачного ❤️ #запіканка#кабачки#вечеря#рецепти♬ оригинальный звук - my_kavabangadepokolibri

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - страница в TikTok украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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