Летняя запеканка на ужин: рецепт вкусного блюда менее чем через час

Запеканка с овощами и мясом - отличный вариант ужина. Летом, чтобы сделать запеканку более легкой, но при этом не менее вкусной, в нее можно добавить вместо картофеля кабачки.
Главред узнал, что рецептом такой запеканки в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Запеканка из кабачков - рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок
- Яйца 2 шт.
- Сметана 2 ст. л.
- Твёрдый сыр 120 г
- Укроп
- Куриное филе 350 г
- Лук 1 шт.
- Помидор 1 шт.
Кабачки нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. В миске смешиваем яйца, сметану, половину натертого сыра, измельченный укроп, нарезанное куриное филе и любимые специи. Хорошо всё перемешиваем и заливаем этой смесью кабачки.
Сверху выкладываем кольца лука и помидоров. Запекаем блюдо в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут. После этого посыпаем запеканку оставшимся сыром и допекаем ещё 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Готую цю запіканку все літо ? Просто, соковито і дуже смачно, тому зберігайте ? Інгредієнти: Кабачок Яйця - 2 шт Сметана - 2 ст.л Твердий сир - 120 г Кріп за смаком Куряче філе - 350 г Цибулина - 1 шт Помідор - 1 шт Приготування: Кабачок нарізаємо кружечками та викладаємо у форму. До яєць додаємо сметану, частину тертого сиру, кріп і нарізане куряче філе, сіль та перець. Виливаємо суміш на кабачки. Зверху викладаємо кільця цибулі та помідора. Запікаємо 35 хвилин при 190°С. Потім посипаємо рештою сиру та повертаємо в духовку ще на 10 хвилин до апетитної золотистої скоринки. Смачного ❤️ #запіканка#кабачки#вечеря#рецепти♬ оригинальный звук - my_kavabangadepokolibri
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - страница в TikTok украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
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