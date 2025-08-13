Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

Простой рецепт запеканки, на приготовление которой надо меньше часа.

Супер вкусная запеканка из мяса и овощей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Запеканка - универсальное блюдо, которое можно приготовить и на завтрак, и на обед и даже на ужин. Однако не всегда его хочется готовить, ведь это требует немало усилий.

Однако Главред узнал простой рецепт невероятно вкусной запеканки, для приготовления которой надо лишь измельчить все ингредиенты. Об этом в TikTok tetyana.pr рассказала блогер Татьяна.

Простая запеканка - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 4-5 шт.

Болгарский перец 1 шт.

Лук 1 шт.

Шампиньоны 300 г

Фарш 500 г

Яйца 3 шт.

Твердый сыр 150 г

Специи

Татьяна рассказала, что для приготовления запеканки нужно нарезать кубиком картофель, перец, лук и шампиньоны. Далее их нужно выложить на застеленный пергаментом противень.

Следующим шагом к овощам и грибам добавляем фарш, яйца и любимые специи, после чего вымешиваем все ингредиенты. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Когда блюдо будет почти готово, его нужно вытащить, посыпать натертым сыром и отправить обратно в духовку на несколько минут.

Запеканка готова, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусную запеканку без заморочек:

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr - TikTok-страница украинского блогера Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

