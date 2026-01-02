Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

Вы узнаете:
- Как подогреть еду без электроэнергии
- Как долго будет разогреваться еда без микроволновки
В большинстве областей Украины продолжаются постоянные почасовые отключения электроэнергии, что усложняет жизнь тысячам людей. Среди главных проблем во время длительных отключений - подогрев пищи.
Не ко всем зарядным станциям есть возможность подключить микроволновую печь. Но Главред узнал, как можно подогреть ужин с помощью обычного сита. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер и фитнес-тренер Марина.
Как быстро подогреть еду
В большую кастрюлю надо налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли кладем сито и перекладываем в него еду, которую нужно подогреть.
Сверху сито с едой можно накрыть крышкой - так, по словам Марины, еда подогреется быстрее. Всего этот процесс займет от трех до пяти минут.
Смотрите видео с лайфхаком:
@marinastee1
Как вам такой лайфхак?♬ оригинальный звук - marinasteeee
Читайте также:
- Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минуту
- Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло
- Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенно
Об источнике: marinasteee
marinasteee - TikTok-страница украинского фитнес-тренера Марины, которая в соцсетях рассказывает о похудении, а также делится эффективными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред