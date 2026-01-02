Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

С помощью привычного кухонного девайса можно даже без света наслаждаться горячим ужином.

https://glavred.info/lifehack/kak-podogret-edu-kogda-net-sveta-za-5-minut-malenkaya-hitrost-s-sitom-10728734.html Ссылка скопирована

Классный способ подогреть еду без света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как подогреть еду без электроэнергии

Как долго будет разогреваться еда без микроволновки

В большинстве областей Украины продолжаются постоянные почасовые отключения электроэнергии, что усложняет жизнь тысячам людей. Среди главных проблем во время длительных отключений - подогрев пищи.

Не ко всем зарядным станциям есть возможность подключить микроволновую печь. Но Главред узнал, как можно подогреть ужин с помощью обычного сита. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер и фитнес-тренер Марина.

видео дня

Как быстро подогреть еду

В большую кастрюлю надо налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли кладем сито и перекладываем в него еду, которую нужно подогреть.

Сверху сито с едой можно накрыть крышкой - так, по словам Марины, еда подогреется быстрее. Всего этот процесс займет от трех до пяти минут.

Смотрите видео с лайфхаком:

Читайте также:

Об источнике: marinasteee marinasteee - TikTok-страница украинского фитнес-тренера Марины, которая в соцсетях рассказывает о похудении, а также делится эффективными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред