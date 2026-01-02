Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

Анна Косик
2 января 2026, 04:22
37
С помощью привычного кухонного девайса можно даже без света наслаждаться горячим ужином.
отключения света, ужин
Классный способ подогреть еду без света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как подогреть еду без электроэнергии
  • Как долго будет разогреваться еда без микроволновки

В большинстве областей Украины продолжаются постоянные почасовые отключения электроэнергии, что усложняет жизнь тысячам людей. Среди главных проблем во время длительных отключений - подогрев пищи.

Не ко всем зарядным станциям есть возможность подключить микроволновую печь. Но Главред узнал, как можно подогреть ужин с помощью обычного сита. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер и фитнес-тренер Марина.

видео дня

Как быстро подогреть еду

В большую кастрюлю надо налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли кладем сито и перекладываем в него еду, которую нужно подогреть.

Сверху сито с едой можно накрыть крышкой - так, по словам Марины, еда подогреется быстрее. Всего этот процесс займет от трех до пяти минут.

Смотрите видео с лайфхаком:

Читайте также:

Об источнике: marinasteee

marinasteee - TikTok-страница украинского фитнес-тренера Марины, которая в соцсетях рассказывает о похудении, а также делится эффективными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно

01:11Война
Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

00:08Война
РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

22:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Последние новости

06:33

Чего ждать от 2026 года?

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

05:09

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"Видео

04:22

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

03:34

Не "права" и не "прицеп" - как правильно на украинском говорить об авто

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
02:30

Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

01:11

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известноФотоВидео

00:08

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

Реклама
22:19

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

21:50

Чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков?мнение

21:31

Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать светФото

21:28

"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

20:38

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стеретьВидео

20:19

Угроза под белым покровом: когда избыток снега может "сжечь" растенияВидео

20:00

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

19:22

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шагВидео

19:21

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

18:55

"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

18:19

"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина" эксклюзив

Реклама
17:59

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:43

Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

17:18

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

17:08

Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видеоВидео

16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

16:35

Путин готов "обменять" Украину для окончания войны - что получат США взамен

16:32

Один вид мяса становится деликатесом, другой - дешевеет: что будет с ценами в январе

15:37

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

15:37

Трамп в новогоднюю ночь назвал главную цель на 2026 год

15:33

Цены резко пойдут вверх: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

15:31

"Дорога в Атлантиду": ученые на дне океана обнаружили уникальную находкуВидео

14:55

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:39

Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

14:26

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

14:24

Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

13:51

Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

13:42

Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успехВидео

13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

Реклама
13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

13:19

Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять