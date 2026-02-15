Укр
Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

Руслан Иваненко
15 февраля 2026, 22:01
878
Президент Украины рассказал о результатах переговоров в Мюнхене.
Зеленский, помощь
Президент сообщил о десятках встреч с международными партнерами / Офис президента Украины, defense.gov

Кратко:

  • Зеленский обсудил поставки ракет для ПВО на Мюнхенской конференции
  • Проведено десятки встреч с международными партнерами по вопросам безопасности
  • Анонсирована подготовка нового украинского санкционного пакета

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями переговоров с международными партнерами во время Мюнхенской конференции по безопасности. Главным вопросом, по его словам, остаются поставки ракет для противовоздушной обороны для защиты от баллистических ударов.

"Главное — ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы", — подчеркнул Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

видео дня

С кем встречался президент

В течение двух дней в Мюнхене состоялись десятки встреч с лидерами разных стран. Президент отметил, что тему усиления украинской ПВО обсуждали практически с каждым партнером, который может оказать соответствующую помощь.

Он также подчеркнул, что достигнутые договоренности должны быть реализованы, ведь противовоздушная оборона остается ежедневной потребностью Украины в условиях продолжающихся атак.

Что с энергетикой

Кроме вопросов безопасности, Украина ожидает новых решений в сфере энергетики. По словам президента, на следующей неделе запланированы встречи и работа над формированием дополнительных энергетических пакетов. Речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры после ударов и поставках необходимого оборудования.

Новые санкции в работе

Также Зеленский анонсировал подготовку нового украинского санкционного пакета.

"Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен стать сигналом для других в мире — сигналом о том, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", — отметил президент.

Указ о введении санкций будет обнародован в ближайшее время. В пакет войдут лица, которые работают на войну и используют спорт как инструмент поддержки агрессии.

Экспертная оценка поддержки Украины

Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ключевым стратегическим союзником для нашего государства остается Европейский Союз. Такую оценку дал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, ЕС играет решающую роль не только в финансовой поддержке, но и в удовлетворении военных потребностей Украины, в частности в финансировании закупки американского вооружения.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России победу в войне", — подчеркнул Фесенко.

Эксперт отметил, что именно системная и долгосрочная модель помощи со стороны европейских партнеров формирует для Украины стратегические гарантии безопасности и усиливает ее позиции в противостоянии с Россией.

Помощь Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 2 февраля страны-участницы заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пообещали выделить в этом году 35 миллиардов евро на поддержку украинской армии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Также коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Читайте также:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский гуманитарная помощь военная помощь новости Украины
