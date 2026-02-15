Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

Кратко:
- Зеленский обсудил поставки ракет для ПВО на Мюнхенской конференции
- Проведено десятки встреч с международными партнерами по вопросам безопасности
- Анонсирована подготовка нового украинского санкционного пакета
Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями переговоров с международными партнерами во время Мюнхенской конференции по безопасности. Главным вопросом, по его словам, остаются поставки ракет для противовоздушной обороны для защиты от баллистических ударов.
"Главное — ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы", — подчеркнул Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
С кем встречался президент
В течение двух дней в Мюнхене состоялись десятки встреч с лидерами разных стран. Президент отметил, что тему усиления украинской ПВО обсуждали практически с каждым партнером, который может оказать соответствующую помощь.
Он также подчеркнул, что достигнутые договоренности должны быть реализованы, ведь противовоздушная оборона остается ежедневной потребностью Украины в условиях продолжающихся атак.
Что с энергетикой
Кроме вопросов безопасности, Украина ожидает новых решений в сфере энергетики. По словам президента, на следующей неделе запланированы встречи и работа над формированием дополнительных энергетических пакетов. Речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры после ударов и поставках необходимого оборудования.
Новые санкции в работе
Также Зеленский анонсировал подготовку нового украинского санкционного пакета.
"Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен стать сигналом для других в мире — сигналом о том, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", — отметил президент.
Указ о введении санкций будет обнародован в ближайшее время. В пакет войдут лица, которые работают на войну и используют спорт как инструмент поддержки агрессии.
Экспертная оценка поддержки Украины
Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ключевым стратегическим союзником для нашего государства остается Европейский Союз. Такую оценку дал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
По словам эксперта, ЕС играет решающую роль не только в финансовой поддержке, но и в удовлетворении военных потребностей Украины, в частности в финансировании закупки американского вооружения.
"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России победу в войне", — подчеркнул Фесенко.
Эксперт отметил, что именно системная и долгосрочная модель помощи со стороны европейских партнеров формирует для Украины стратегические гарантии безопасности и усиливает ее позиции в противостоянии с Россией.
О персоне: Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
