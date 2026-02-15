Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги и внимательно следить за официальными сообщениями.

https://glavred.info/war/aerorazvedka-zavershena-celi-opredeleny-rf-gotovit-novyy-kombinirovannyy-udar-10741022.html Ссылка скопирована

Аналитики предупреждают о возможной массированной комбинированной атаке на Киев и область / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, 26 ОАБр, скриншот

Кратко:

Киев и область под угрозой комбинированной атаки в течение 48 часов

Враг может применить до 500 дронов, десятки ракет и авиацию

Потенциальные цели – энергетика, оборонные предприятия

Киев и Киевская область в ближайшие дни могут оказаться под угрозой масштабной комбинированной атаки со стороны страны-агрессора России. Об этом сообщают мониторинговые каналы со ссылкой на имеющуюся оперативную информацию. По их данным, речь идет о вероятной подготовке удара в течение ближайших 48 часов.

Вооружение, которое может быть применено

Аналитики отмечают, что враг может задействовать значительное количество воздушных средств поражения. В частности, речь идет об использовании до 500 беспилотников, до 25 баллистических ракет "Искандер-М", до 10 крылатых ракет "Искандер-К", ориентировочно до 40 ракет, выпущенных с самолетов типа "Ту", а также до 16 крылатых ракет "Калибр".

видео дня

Кроме ракетного компонента, не исключается привлечение стратегической авиации, в частности самолетов Ту-22М3, а также тактической авиации, включая Су-57.

Разведка и вероятные цели

По информации мониторинговых ресурсов, противник уже осуществил аэроразведку ряда объектов в столице и области. Вероятными целями остаются объекты энергетической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Киеве под потенциальной угрозой могут находиться районы ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также Нивки, Жуляны, Дарница, Святошин и Оболонь. В Киевской области аналитики обращают внимание на Вышгород, Белую Церковь, Борисполь, Бровары, Васильков, район Трипольской ТЭС, а также Вишневое и Боярку.

Ракеты, которыми РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Также источники не исключают возможности применения ракетного вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за сообщениями официальных структур.

Каковы цели ударов баллистики по Украине - мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать ключевым инструментом давления России на Украину. Наибольшую угрозу, по мнению экспертов, представляют регионы, попадающие в примерно 500-километровую зону поражения — это значительная часть левобережья, южные области и частично север страны, сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, Россия активно применяет баллистические ракеты для ударов по логистическим объектам и складской инфраструктуре. Основными целями остаются склады крупных торговых сетей, логистические хабы, железнодорожная инфраструктура и складские помещения сервисных компаний, в частности отделения "Новой почты".

Коваленко также отмечает, что в будущем враг может расширить перечень целей и начать атаковать объекты, не относящиеся к энергетической инфраструктуре. "Они не остановятся и не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, в 2026 году российская баллистика может стать одним из главных вызовов для Украины, и нам придется искать способы противодействия этому средству террора", — подчеркивает эксперт.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 15 февраля, российские войска осуществили очередную массированную атаку по Одессе и области. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти непрерывно, а в городе снова зафиксировали последствия вражеского удара.

Кроме того, в результате удара РФ в Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Напомним, что в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред