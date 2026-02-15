В XIX веке российская историография сформировала концепцию, где Россия стала наследницей Киевской Руси, которую Кремль использует до сих пор, указал историк.

Россия не была наследницей Руси до XIX века. Именно тогда российская историография создала концепцию, которая позволила Москве присвоить историю Киевской Руси. Этот миф Кремль использует и сегодня. Об этом заявил в интервью "Liga.net" украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Когда Россия украла название Руси

По словам историка, не стоит искать ответ в глубокой древности.

"Все переигралось в 19 веке. Не нужно ходить глубоко. В 19 веке всем объяснили российские историки, что должно быть", - сказал он.

Альфьоров отмечает, что именно тогда была сформирована версия истории, которая объясняла миру, почему Россия якобы является наследницей Руси.

"Они сделали склейку пазлов. В конце 18-го - начале 19-го века при правлении российской императрицы Софии Августы, более известной как Екатерина II ... создали реальную концепцию, которая объясняет всем, что такое Российская Империя, потому что империя якобы существовала в 18 веке, но объяснить, что это за империя, было очень сложно. Мы сейчас перед этим вызовом так же", - пояснил он.

Екатерина II, по словам историка, стала частью процесса формирования новой имперской идентичности, которая требовала исторического обоснования.

Когда Украина была империей - какова роль Москвы в становлении Руси

"Русь была империей, Московия колонией", - отмечает Алферов.

Именно благодаря идеологической трансформации XIX века Московия смогла "надеть" на себя историческое наследие Руси. Историк обращает внимание, что даже в ранний имперский период не существовало четкого объяснения, что такое "российское государство".

Когда Москва стала империей - чем известен Феофан Прокопович

В 1721 году Петр I провозгласил империю, но это еще не означало сформированную историческую концепцию.

"Мы там не присутствовали, нам заткнули рот. И та же ситуация была с Российской империей в 18 веке, когда Петр I провозгласил в 1721 году всероссийскую империю. Это Феофан Прокопович, в том числе его мысли. Но я бы сказал, что очень часто мы любим объяснять, что Феофан Прокопович виноват (в создании концепции российской империи, - ред.). Но он не виноват в целом", - добавил Алферов.

Общеизвестно, что украинский церковный и политический деятель Феофан Прокопович был главным идеологом, обосновавшим превращение Московского царства в Российскую империю. Он предложил Петру I название "Российская империя" (на основе греческого наименования Руси), разработал концепцию "триединого русского народа" и реформировал церковь.

Однако Алферов предостерегает от упрощенных объяснений.

"Он (Феофан Прокопович, - ред.) подсказал идею, но не он был автором этой идеи, он был одним из промоутеров", - говорится в видео.

Таким образом, историк подчеркивает, что Феофан Прокопович сыграл роль в формировании имперской идеологии, однако не был ее единственным создателем.

Историк также напоминает об особенностях барочного общества и использовании античной терминологии. Например, Иван Мазепа в XVII веке мог называться "русским гетманом", но это не имело современного политического смысла.

"Идея российского государства, ну, это не Московия, потому что Ивана Мазепу еще в конце 17 века называли "российским гетманом", — приводит пример он.

Рóссия это греческое название Руси — какое второе название Руси

Особое внимание Алферов уделяет терминологии.

"Рóссия, это термин на греческом языке, которым греки называли нас, Русь", - указал он.

Таким образом, историк делает вывод, что наследницей Руси является Украина, а не Россия.

Историк объясняет, что греческое название страны "Рóссия" с ударением на первом слоге относилось именно к Руси, а не к Московии, как это впоследствии приписали себе российские историки.

"История Рóссии – это история Руси, то есть термин, который можно было сказать на латыни "Рутения", на греческом "Рóсияс", – пояснил Алферов.

По его словам, именно это позволило имперской историографии создать масштабный миф.

"Собственно, история Рóссии – это наша история, потому что это название нашего государства греками", – указал историк.

Главный секрет Кремля

Альфьоров подытоживает, что в XIX веке была сконструирована модель истории, в которой Украина потеряла голос.

"И в конце 18-19 века формируется объяснение, кто что делал. И возникает это объяснение для европейцев, что (русские это, - ред.) Россия, (русские, - ред.) от Рóссии", - пояснил он.

Он прямо называет это мифом.

"Это миф огромный, потому что Украина – это Русь, и Украина – это, в том числе, Рóссия", – утверждает глава Института национальной памяти.

По мнению историка, даже после обретения независимости Украина продолжает жить в рамках исторической конструкции, созданной имперской наукой.

"Даже получив независимость и право говорить, мы не можем иногда оторвать себя от российской истории, которая в 19 веке была сформирована", - резюмирует он.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

