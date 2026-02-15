Укр
Все произошло в XIX веке: историк раскрыл главный секрет России, что скрывают

Юрий Берендий
15 февраля 2026, 13:50
253
В XIX веке российская историография сформировала концепцию, где Россия стала наследницей Киевской Руси, которую Кремль использует до сих пор, указал историк.
Когда Россия украла название Русь - историк раскрыл главный миф России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В чем разница между Россией и Русью
  • Почему Русь это не Россия
  • Какая страна является преемницей Руси

Россия не была наследницей Руси до XIX века. Именно тогда российская историография создала концепцию, которая позволила Москве присвоить историю Киевской Руси. Этот миф Кремль использует и сегодня. Об этом заявил в интервью "Liga.net" украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, какой имперский миф скрывает Россия.

видео дня

Когда Россия украла название Руси

По словам историка, не стоит искать ответ в глубокой древности.

"Все переигралось в 19 веке. Не нужно ходить глубоко. В 19 веке всем объяснили российские историки, что должно быть", - сказал он.

Альфьоров отмечает, что именно тогда была сформирована версия истории, которая объясняла миру, почему Россия якобы является наследницей Руси.

"Они сделали склейку пазлов. В конце 18-го - начале 19-го века при правлении российской императрицы Софии Августы, более известной как Екатерина II ... создали реальную концепцию, которая объясняет всем, что такое Российская Империя, потому что империя якобы существовала в 18 веке, но объяснить, что это за империя, было очень сложно. Мы сейчас перед этим вызовом так же", - пояснил он.

Екатерина II, по словам историка, стала частью процесса формирования новой имперской идентичности, которая требовала исторического обоснования.

Смотрите видео о том, как Россия украла название Русь:

Когда Украина была империей - какова роль Москвы в становлении Руси

"Русь была империей, Московия колонией", - отмечает Алферов.

Именно благодаря идеологической трансформации XIX века Московия смогла "надеть" на себя историческое наследие Руси. Историк обращает внимание, что даже в ранний имперский период не существовало четкого объяснения, что такое "российское государство".

Когда Москва стала империей - чем известен Феофан Прокопович

В 1721 году Петр I провозгласил империю, но это еще не означало сформированную историческую концепцию.

"Мы там не присутствовали, нам заткнули рот. И та же ситуация была с Российской империей в 18 веке, когда Петр I провозгласил в 1721 году всероссийскую империю. Это Феофан Прокопович, в том числе его мысли. Но я бы сказал, что очень часто мы любим объяснять, что Феофан Прокопович виноват (в создании концепции российской империи, - ред.). Но он не виноват в целом", - добавил Алферов.

Общеизвестно, что украинский церковный и политический деятель Феофан Прокопович был главным идеологом, обосновавшим превращение Московского царства в Российскую империю. Он предложил Петру I название "Российская империя" (на основе греческого наименования Руси), разработал концепцию "триединого русского народа" и реформировал церковь.

Однако Алферов предостерегает от упрощенных объяснений.

"Он (Феофан Прокопович, - ред.) подсказал идею, но не он был автором этой идеи, он был одним из промоутеров", - говорится в видео.

Таким образом, историк подчеркивает, что Феофан Прокопович сыграл роль в формировании имперской идеологии, однако не был ее единственным создателем.

Историк также напоминает об особенностях барочного общества и использовании античной терминологии. Например, Иван Мазепа в XVII веке мог называться "русским гетманом", но это не имело современного политического смысла.

"Идея российского государства, ну, это не Московия, потому что Ивана Мазепу еще в конце 17 века называли "российским гетманом", — приводит пример он.

Рóссия это греческое название Руси — какое второе название Руси

Особое внимание Алферов уделяет терминологии.

"Рóссия, это термин на греческом языке, которым греки называли нас, Русь", - указал он.

Таким образом, историк делает вывод, что наследницей Руси является Украина, а не Россия.

Историк объясняет, что греческое название страны "Рóссия" с ударением на первом слоге относилось именно к Руси, а не к Московии, как это впоследствии приписали себе российские историки.

"История Рóссии – это история Руси, то есть термин, который можно было сказать на латыни "Рутения", на греческом "Рóсияс", – пояснил Алферов.

По его словам, именно это позволило имперской историографии создать масштабный миф.

"Собственно, история Рóссии – это наша история, потому что это название нашего государства греками", – указал историк.

Главный секрет Кремля

Альфьоров подытоживает, что в XIX веке была сконструирована модель истории, в которой Украина потеряла голос.

"И в конце 18-19 века формируется объяснение, кто что делал. И возникает это объяснение для европейцев, что (русские это, - ред.) Россия, (русские, - ред.) от Рóссии", - пояснил он.

Он прямо называет это мифом.

"Это миф огромный, потому что Украина – это Русь, и Украина – это, в том числе, Рóссия", – утверждает глава Института национальной памяти.

По мнению историка, даже после обретения независимости Украина продолжает жить в рамках исторической конструкции, созданной имперской наукой.

"Даже получив независимость и право говорить, мы не можем иногда оторвать себя от российской истории, которая в 19 веке была сформирована", - резюмирует он.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь История Украины Александр Алферов





