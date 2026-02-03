Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытие

Название Луцка скрывает несколько исторических версий и легенд, которые позволяют по-новому взглянуть на происхождение одного из древнейших городов Украины.

Какое второе название Луцка - кто придумал название Луцка и что оно означает

Луцк – один из древнейших городов Украины, который хранит многочисленные тайны своего происхождения и названия. Местность, где возник город, была особенно удобной для проживания, так как изгиб реки Стырь создавал благоприятные условия для земледелия, что позволяло получать щедрые урожаи и способствовало развитию городского поселения. Об этом заявил кандидат исторических наук Иван Федик в комментарии УНИАН.

Что было раньше на месте Луцка

По словам историка, археологические исследования подтвердили, что еще в III тысячелетии до нашей эры на месте современного Луцка существовало поселение, которое впоследствии превратилось в городище.

"Археологи выяснили, что еще в III тысячелетии до нашей эры на месте современного Луцка было поселение, которое в конечном итоге разрослось до городища", – отмечает Федик.

По мнению ряда ученых, городище построил древний восточнославянский (или праукраинский) народ – дулебы.

Первое письменное упоминание о Луцке

Первое письменное упоминание о городе Луцке известно в летописи 1085 года под названием "Луческ". Однако некоторые историки считают, что город может быть еще старше.

Кандидат исторических наук Оксана Штанько, в частности, утверждает, что Луцк, вероятно, был основан в 1000 году великим князем Владимиром Святославовичем.

"Хроникер XV века Ян Длугош писал, что Луцк был основан на самом деле не в 1085 году, а в 1000 году великим князем Владимиром Святославовичем", - говорится в материале.

Интересно, что по данным польского дипломата Мацея Стрыйковского, в 1018 году Луческ был атакован войсками польского короля Болеслава Храброго во время похода на Киев. Это подтверждает легенды о важной роли города уже в начале XI века.

Происхождение названия Луцк

Историк Иван Федик объясняет два возможных источника названия города.

"Первая версия происхождения названия города Луческ – от изгиба реки Стырь в виде лука, который еще также называли лукой. Вторая версия – что название города якобы происходит от имени одного из князей дулебов, который строил городище на изгибе реки Стырь, и которого могли звать Лука", - указал историк.

Легенда об основании города Луцк

Сохранилась также интересная легенда, которую исследователи нашли в древних записях. По опубликованным сведениям Оксаны Штанько, один из жителей городища по имени Луцко якобы нашел в реке Стырь бочку с княжеской грамотой об основании города. Боярин, ознакомившись с документом, решил основать на этом месте город и назвать его в честь парня. Впоследствии "Луческ" трансформировался в современное название – Луцк.

