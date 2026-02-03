В Украину идет потепление, но ненадолго: когда мороз ударит с новой силой

Сильные морозы постепенно будут ослабевать, однако синоптики предупреждают о новой волне похолодания.

Прогноз погоды в Украине - когда ждать потепления/ Фото: УНИАН

Главное:

Пик аномальных морозов в Украине уже пройден

Холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля

Уже 8-9 февраля ожидается новая волна похолодания

В Украине пик аномальных морозов пройден, но холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля. В середине месяца ожидается новая волна похолодания.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений, в понедельник метеостанции Черкасской области зафиксировали самые низкие температуры с начала этой зимы: в воздухе показатели достигли -22-25 градусов, а на поверхности снега - до -29. Для сравнения синоптики привели данные из Северной Европы, в норвежском городе Хоннингсвог в то же время температура составляла +2 градуса.

По прогнозу синоптика, 4 февраля морозы еще сохранятся: ночью ожидается 18-23 градуса мороза, днем - 8-13.

Прогноз погоды в Украине - когда ждать потепления / Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Когда ожидать потепления

С 5 февраля, по словам Постриганя, начнется перестройка атмосферных процессов. "Впадина циклона Romina, наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря, постепенно оттеснит антициклон Daniel с аномальной холодной погодой за восточные границы нашего государства", - пояснил он.

Впрочем, резкого потепления не будет. "Потепление будет медленным: тяжелый, сухой и холодный воздух не так быстро сдвинуть. Поэтому на очень резкое изменение погоды не рассчитываем", - добавил Постригань.

Когда будет новая волна похолодания

Синоптик также предупредил, что уже 8-9 февраля следует ожидать новой волны похолодания, хотя она будет значительно слабее.

"По предварительным прогнозным оценкам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения. К счастью, это уже не та холодная погода. Мы уже следим за этим процессом", - сообщил Постригань.

Итоги января 2026 года

Виталий Постригань подвел климатические итоги января 2026 года, назвав его "неклассическим":

Январь был холоднее нормы на 3,5 градуса и вошел в тройку самых холодных за последние 30 лет

Осадков выпало в полтора раза больше нормы, что стало самым большим показателем за последние пять лет

Морозных дней с температурой ниже минус 10 было в четыре раза больше, чем обычно, а оттепелей - в два раза меньше

Почва на юго-востоке области промерзла более чем на 40 сантиметров, что случается крайне редко

Лед на водохранилище возле Черкасс достиг 30 сантиметров, в последний раз такое наблюдалось в 2019 году.

Прогноз погоды в Украине - когда ждать потепления / Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Когда морозы начнут отступать - прогноз синоптика

По оценке Натальи Диденко, погода будет оставаться сухой из-за доминирования антициклона, однако на дорогах сохранится опасная гололедица. Такие условия продлятся как минимум до 5 февраля.

После этого ожидается заметное потепление, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра. В то же время синоптик предупреждает: вслед за потеплением возможна новая волна похолодания.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 февраля в Украине сохранятся сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 22-28 градусов мороза. На юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса. Днем также будет мороз.

Также 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

