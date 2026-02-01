-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

О чем идет речь в материале:
- Каким будет прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля
- Когда отступят морозы
- В какие дни будет холоднее всего
Погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) ожидается холодная с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.
По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.
"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабая гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.
Прогноз погоды в Украине 2 февраля
Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в понедельник, 2 февраля, почти по всей стране будет морозно и преимущественно без осадков, однако в Крыму, на юге Одесской области, в Приазовье и на Донбассе возможен снег, местами значительный.
"На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер в южной половине северо-восточный, в остальных регионах переменного направления, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в северных северо-западных и северо-восточных областях ночью -24...-29 °С, в других регионах -14...-21 °С; днем -12...-18 °С, в южной части и на Закарпатье -3...-8 °С", - прогнозирует он.
Прогноз погоды в Украине 3 февраля
Кибальчич отметил, что во вторник, 3 февраля, холодная и сухая погода сохранится, на дорогах ожидается гололедица, ветер переменных направлений силой 3-8 м/с.
"Температура воздуха ночью составит -17...-22 °С, местами кроме южной части -24...-29 °С; днем -10...-16 °С, в южной половине и на крайнем западе 0...-7 °С", - добавил он.
Прогноз погоды в Украине 4 февраля
По его словам, в среду, 4 февраля, в западных областях прогнозируют снег с переходом в дождь и морось, местами туман и гололед. В других регионах осадков не ожидается. Ветер восточный 5–10 м/с, на Левобережье — переменного направления 3–8 м/с.
"Температура воздуха в северных, центральных и восточных областях ночью -20...-26 °С, на остальной территории -8...-15 °С, днем -2...-9 °С, в северных и восточных областях -10...-15 °С", - указал он.
Прогноз погоды в Украине 5 февраля
Метеоролог прогнозирует, что в четверг, 5 февраля, на западе местами возможен небольшой снег, кое-где с дождем, тогда как на остальной территории страны сохранится сухая погода. Ночью возможны туманы и изморозь, на дорогах — гололедица.
"Ветер в северных и восточных областях переменного направления, 3 – 8 м/с, в других регионах юго-восточный, 5 – 10 м/с, на западе днем местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -17...-23 °С, днем -8...-13 °С; на остальной территории ночью -2...-13 °С, днем -6...+2 °С", - отметил он.
Прогноз погоды в Украине 6 февраля
В пятницу, 6 февраля, в западных регионах местами пройдут незначительные осадки в виде снега, дождя и мороси, а в других областях сохранится сухая погода.
"Ветер восточный / юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -15...-20 °С, днем -7...-12 °С; в остальных регионах ночью 0…-10 °С, днем -6…+3 °С, на Закарпатье до +9 °С", - утверждает он.
Прогноз погоды в Украине 7 февраля
В субботу, 7 февраля, небольшие осадки в виде снега и дождя ожидаются на юге и западе, тогда как в остальных регионах будет без осадков, на дорогах сохранится гололедица.
"Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с, днем в восточной части порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -9...-14 °С, днем -3...-8 °С; в других регионах ночью -3...-8 °С, днем -4...+1 °С", - прогнозирует Кибальчич.
Прогноз погоды в Украине 8 февраля
По словам Кибальчича, в воскресенье, 8 февраля, из-за прохождения атмосферных фронтов с юга по всей территории Украины прогнозируют осадки в виде снега, а на юге и в центральных областях — с переходом в дождь.
"Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Ветер на Правобережье переменного направления, 3 – 8 м/с, в остальных регионах юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днем -3...+2 °С", - резюмирует он.
Когда морозы ослабнут - когда наступит потепление
Как писал Главред, в понедельник, 2 февраля, в Украине сохранится крайне холодная погода без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу, в ночные часы температура по стране снизится до 20–28 градусов мороза, днем составит 12–19 градусов ниже нуля, тогда как на юге ночью ожидается 12–18 градусов мороза, а днем — от 2 до 10 градусов ниже нуля.
"Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут", - отметила Диденко.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля в Украине ожидаются сильные морозы. По данным синоптиков, в ночные часы температура снизится до 18–25 градусов ниже нуля, а днем будет держаться в пределах 12–17 градусов мороза. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
В Тернопольской области в понедельник, 2 февраля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков, с восточным ветром скоростью 3–8 м/с, отметили в областном центре по гидрометеорологии.
В целом по стране синоптики фиксируют дальнейшее ухудшение погодных условий из-за мощного похолодания. Ночью местами ожидается до 23–25 градусов мороза, а дневные температуры будут оставаться на уровне 12–17 градусов ниже нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
