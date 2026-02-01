Укр
-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

Юрий Берендий
1 февраля 2026, 16:30
В первую неделю февраля Украину ожидает холодная погода со снегопадами, туманом и гололедом на дорогах, преимущественно под влиянием арктического антициклона.
Прогноз погоды на две недели - где ударит -29 мороза и снег с дождем
Прогноз погоды на две недели - где будет -29 мороза и снег с дождем / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Каким будет прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля
  • Когда отступят морозы
  • В какие дни будет холоднее всего

Погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) ожидается холодная с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабая гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.

Прогноз погоды в Украине 2 февраля

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в понедельник, 2 февраля, почти по всей стране будет морозно и преимущественно без осадков, однако в Крыму, на юге Одесской области, в Приазовье и на Донбассе возможен снег, местами значительный.

"На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер в южной половине северо-восточный, в остальных регионах переменного направления, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в северных северо-западных и северо-восточных областях ночью -24...-29 °С, в других регионах -14...-21 °С; днем -12...-18 °С, в южной части и на Закарпатье -3...-8 °С", - прогнозирует он.

Какая будет погода 2 февраля
Какая будет погода 2 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 3 февраля

Кибальчич отметил, что во вторник, 3 февраля, холодная и сухая погода сохранится, на дорогах ожидается гололедица, ветер переменных направлений силой 3-8 м/с.

"Температура воздуха ночью составит -17...-22 °С, местами кроме южной части -24...-29 °С; днем -10...-16 °С, в южной половине и на крайнем западе 0...-7 °С", - добавил он.

Какая будет погода 3 февраля
Какая будет погода 3 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 4 февраля

По его словам, в среду, 4 февраля, в западных областях прогнозируют снег с переходом в дождь и морось, местами туман и гололед. В других регионах осадков не ожидается. Ветер восточный 5–10 м/с, на Левобережье — переменного направления 3–8 м/с.

"Температура воздуха в северных, центральных и восточных областях ночью -20...-26 °С, на остальной территории -8...-15 °С, днем -2...-9 °С, в северных и восточных областях -10...-15 °С", - указал он.

Какая будет погода 4 февраля
Какая будет погода 4 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 5 февраля

Метеоролог прогнозирует, что в четверг, 5 февраля, на западе местами возможен небольшой снег, кое-где с дождем, тогда как на остальной территории страны сохранится сухая погода. Ночью возможны туманы и изморозь, на дорогах — гололедица.

"Ветер в северных и восточных областях переменного направления, 3 – 8 м/с, в других регионах юго-восточный, 5 – 10 м/с, на западе днем местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -17...-23 °С, днем -8...-13 °С; на остальной территории ночью -2...-13 °С, днем -6...+2 °С", - отметил он.

Какая будет погода 5 февраля
Какая будет погода 5 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в западных регионах местами пройдут незначительные осадки в виде снега, дождя и мороси, а в других областях сохранится сухая погода.

"Ветер восточный / юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -15...-20 °С, днем -7...-12 °С; в остальных регионах ночью 0…-10 °С, днем -6…+3 °С, на Закарпатье до +9 °С", - утверждает он.

Какая будет погода 6 февраля
Какая будет погода 6 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 7 февраля

В субботу, 7 февраля, небольшие осадки в виде снега и дождя ожидаются на юге и западе, тогда как в остальных регионах будет без осадков, на дорогах сохранится гололедица.

"Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с, днем в восточной части порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -9...-14 °С, днем -3...-8 °С; в других регионах ночью -3...-8 °С, днем -4...+1 °С", - прогнозирует Кибальчич.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели
Прогноз погоды в Киеве на 2 недели / Фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине 8 февраля

По словам Кибальчича, в воскресенье, 8 февраля, из-за прохождения атмосферных фронтов с юга по всей территории Украины прогнозируют осадки в виде снега, а на юге и в центральных областях — с переходом в дождь.

"Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Ветер на Правобережье переменного направления, 3 – 8 м/с, в остальных регионах юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днем -3...+2 °С", - резюмирует он.

Когда морозы ослабнут - когда наступит потепление

Как писал Главред, в понедельник, 2 февраля, в Украине сохранится крайне холодная погода без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

По прогнозу, в ночные часы температура по стране снизится до 20–28 градусов мороза, днем составит 12–19 градусов ниже нуля, тогда как на юге ночью ожидается 12–18 градусов мороза, а днем — от 2 до 10 градусов ниже нуля.

"Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут", - отметила Диденко.

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля в Украине ожидаются сильные морозы. По данным синоптиков, в ночные часы температура снизится до 18–25 градусов ниже нуля, а днем будет держаться в пределах 12–17 градусов мороза. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В Тернопольской области в понедельник, 2 февраля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков, с восточным ветром скоростью 3–8 м/с, отметили в областном центре по гидрометеорологии.

В целом по стране синоптики фиксируют дальнейшее ухудшение погодных условий из-за мощного похолодания. Ночью местами ожидается до 23–25 градусов мороза, а дневные температуры будут оставаться на уровне 12–17 градусов ниже нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

