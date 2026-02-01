Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

Что узнаете:
- Где будет холоднее всего
- Какая будет погода ночью
- Когда отступит похолодание
Погода в Украине начинает ухудшаться. Регионы атакует сильное похолодание. Об этом сообщает Наталья Диденко.
Уже ночью погода опустится до 23-25 градусов мороза. Днем температура воздуха будет на уровне 12-17 градусов мороза.
На юге будет теплее, но также морозно. Там температура воздуха будет -10...-15 градусов. Днем она будет на уровне 5-10 градусов мороза.
Погода в Киеве 1 февраля
Погода в Киеве в этот день также будет морозной. Днем ожидается -15 градусов. Ближе к позднему вечеру температура воздуха опустится до -25 градусов.
Ожидается, что такие морозы продлятся несколько дней. Со второй половины недели холода начнут отступать.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.
Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.
Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.
Читайте также:
- Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы
- Морозы до -30 сковывают Ровенскую область: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"
- Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы будут замерзать сильнее всего
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред