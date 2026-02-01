Укр
Читать на украинском
Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

Ангелина Подвысоцкая
1 февраля 2026, 03:47
Погода в Киеве также будет холодной. Температура воздуха опустится до -25 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: pixabay

Что узнаете:

  • Где будет холоднее всего
  • Какая будет погода ночью
  • Когда отступит похолодание

Погода в Украине начинает ухудшаться. Регионы атакует сильное похолодание. Об этом сообщает Наталья Диденко.

Уже ночью погода опустится до 23-25 градусов мороза. Днем температура воздуха будет на уровне 12-17 градусов мороза.

На юге будет теплее, но также морозно. Там температура воздуха будет -10...-15 градусов. Днем она будет на уровне 5-10 градусов мороза.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 1 февраля

Погода в Киеве в этот день также будет морозной. Днем ожидается -15 градусов. Ближе к позднему вечеру температура воздуха опустится до -25 градусов.

Ожидается, что такие морозы продлятся несколько дней. Со второй половины недели холода начнут отступать.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

