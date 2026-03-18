Никто не замечал под обычным домом ядерный бункер: что там нашли

Константин Пономарев
18 марта 2026, 14:34
Под обычным бунгало скрывали ядерный бункер времен холодной войны. Теперь он стал музеем, где можно увидеть, как готовились к глобальной угрозе.
Секретный ядерный бункер под домом в Великобритании
Секретный ядерный бункер под домом в Великобритании / Коллаж Главред, фото: Daily Express

Вы узнаете:

  • Почему о бункере десятилетиями почти никто не знал
  • Что находилось на глубине десятков метров
  • Как был обустроен бункер внутри

В британской глубинке скрывается объект, который десятилетиями оставался тайной государственной важности. Под ничем не примечательным бунгало в графстве Эссекс расположен один из самых известных ядерных бункеров времен холодной войны, предназначенный для выживания правительства в случае катастрофы.

Сегодня это место, известное как Келведон-Хэтч, превратилось в музей, куда может попасть любой желающий. Однако его прошлое до сих пор вызывает интерес и легкое чувство тревоги. Об этом пишет Daily Star.

Под домом оказался целый подземный город

Снаружи здание выглядит как обычный сельский коттедж, затерянный среди деревьев. Но за дверью скрывается длинный коридор, ведущий на глубину около 38 метров под землю.

Бункер был рассчитан на размещение нескольких сотен человек, среди, которых должны были быть военные и гражданские специалисты. В случае ядерной угрозы он должен был стать командным центром, где координировали бы действия по выживанию страны.

Внутри комплекса размещались:

  • защищенные системы связи и радиостанции;
  • резервные генераторы и системы жизнеобеспечения;
  • автономные запасы воды и продовольствия;
  • медицинский пункт и жилые помещения;
  • стратегическая "комната планирования" для контроля ситуации.

Все это позволяло персоналу находиться под землей до трех месяцев без выхода на поверхность.

Как работал бункер в случае катастрофы

Особую роль играл центр управления, где круглосуточно отслеживали воздушное пространство и анализировали последствия возможных ударов. Высокопоставленные военные могли наблюдать за ситуацией с отдельного уровня, связанного с основной зоной управления.

Бункер должен был защитить правительство в случае катастрофы
Бункер должен был защитить правительство в случае катастрофы / Фото: Daily Express

Инфраструктура была продумана до мелочей: от вентиляции и отопления до столовой, в которой сегодня угощают посетителей. Каждый элемент комплекса создавался с целью обеспечить непрерывную работу государства даже в условиях ядерной войны.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

