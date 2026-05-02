Россия атакует Украину дронами: в Киеве слышны взрывы — что известно

Существует угроза массированного применения ударных БпЛА.

Россия атакует Украину дронами

Кратко:

Россия запустила ряд дронов по Украине

В Киеве и области сохраняется угроза с воздуха

Также существует вероятность комбинированной атаки

Вечером в субботу, 2 мая, страна-агрессор Россия атакует Украину дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога. По сообщениям СМИ, в Киеве уже прогремели взрывы, работает ПВО.

Так, в 21:17 Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА в районе Борисполя в направлении Киева.

Уже в 21:48 в ведомстве заявили, что группы вражеских БпЛА из Сумской области движутся в западном направлении через Черниговскую область в направлении Киевской области.

В 22:20 стало известно, что вражеские БпЛА находятся на востоке и юге Киева.

В то же время мониторы заявляют, что около 40 дронов в настоящее время движутся курсом на Киев и область. Они добавляют, что постоянно залетают новые БпЛА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал, что угроза вражеских БпЛА сохраняется.

"Может быть громко. Позаботьтесь о себе и своих близких — пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

В КГВА также подчеркнули, что угроза с воздуха сохраняется, и добавили, что возможна работа ПВО.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Угроза комбинированной атаки

По словам мониторов, вероятность комбинированной атаки сейчас находится на среднем уровне. В то же время существует угроза массированного применения ударных БпЛА в течение суток.

Они отмечают, что стратегическая авиация и флот на данный момент не активны.

"В воздушном пространстве Украины находятся ударные, имитационные БпЛА-ретрансляторы. Подтверждены дополнительные пуски из Шаталово, Приморско-Ахтарска, Халино в направлении Востока и Юга Украины. В течение вечера и ночи предупреждения о дронах. Баллистические угрозы на ночь на среднем уровне", — говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром в субботу, 2 мая, российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В Салтовском и Основянском районах вражеские дроны ударили по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.

1 мая российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки повреждены автомобили и жилой дом. После попадания загорелась крыша на площади 100 квадратных метров.

Также 1 мая российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами типа "Шахед". Над Тернополем было более 50 дронов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

