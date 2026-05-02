Три запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 3 мая

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2026, 14:56
Что можно делать 3 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
Что нельзя делать 3 мая

3 мая церковь почитает память святого преподобного Феодосия. Как сообщает Главред, он родился в зажиточной семье. С детства он проявлял склонность к аскетическому образу жизни, тяготел к молитве и церковному служению.

Он рано потерял отца и вместе с матерью переехал в Киев. Там он окончательно определился с духовным призванием. Он присоединился к монашескому сообществу Антония Печерского. Он был смиренным, отличался трудолюбием.

После ухода наставника Феодосий стал игуменом монастыря. Он сформировал монашеский устав на Руси. Особое внимание он уделял милосердию и социальной опеке. Он открыл приюты для бедных и больных.

Преподобный Феодосий умер в 1074 году. Его похоронили в пещерах монастыря, который он сам развивал и укреплял.

Что можно делать 3 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили здоровья и поддержки в сложных жизненных ситуациях.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что тогда все вернется сторицей.
  • В этот день нужно провести время со своими родными. Предки верили, что это укрепит отношения.

Что нельзя делать 3 мая

1. Нельзя 3 мая ссориться супругам. Иначе конфликты могут затянуться.

2. Нельзя 3 мая проливать молоко. Предки верили, что тогда есть риск что-то потерять или притянуть неприятности.

3. Нельзя 3 мая отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 3 мая

  • Если в этот день ясно, то лето будет сухим.
  • Если в этот день идет дождь, то начало лета также будет влажным.
  • Если в этот день громко поют птицы, то будет потепление.
  • Если в этот день гром, то непогода затянется.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

