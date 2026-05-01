Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Простое уничтожение одного очага редко решает проблему полностью, но существует доступный домашний способ.

Раскрыт способ борьбы с муравьями

Вы узнаете:

Муравьи могут приходить сразу из нескольких гнёзд, ориентируясь по следам

Существует доступный домашний способ: готовится сладкая приманка

Появление муравьёв в саду или доме ранней весной — распространённая проблема, которая вызывает дискомфорт.

В апреле насекомые часто перебираются в помещения в поисках еды, поскольку на улице ещё недостаточно тепло, пишет Express.

В этот период бороться с ними сложнее: из-за низкой температуры их активность снижена, а значит, любые средства действуют медленнее. Кроме того, на поверхности можно видеть лишь небольшую часть колонии — остальные особи остаются в укрытии, а сами муравьи могут приходить сразу из нескольких гнёзд, ориентируясь по химическим следам.

Поэтому простое уничтожение одного очага редко решает проблему полностью. Тем не менее, существует доступный домашний способ: готовится сладкая приманка из воды, сахара и буры. В неё смачивают ватные шарики и раскладывают в местах, где чаще всего появляются муравьи.

Насекомые поедают смесь и переносят её в гнездо, что со временем позволяет воздействовать на всю колонию. При правильном применении уже через короткое время численность муравьёв может значительно сократиться или исчезнуть вовсе.

Смотрите видео с практическими советами по борьбе с муравьями:

В материале автор показывает бюджетный способ избавиться от насекомых с помощью доступных средств. Он пошагово объясняет, как сделать приманку в домашних условиях и на что обратить внимание при её использовании.

Также раскрываются подходящие ингредиенты и принцип приготовления сладкой смеси, которая помогает воздействовать на муравьёв. По словам автора, метод простой, не требует лишних затрат и даёт заметный результат.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

