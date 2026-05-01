Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Алексей Тесля
1 мая 2026, 20:35
Простое уничтожение одного очага редко решает проблему полностью, но существует доступный домашний способ.
Как избавиться муравьев в доме
Раскрыт способ борьбы с муравьями / Коллаж Главред, фото: pixabay.com



  
  

Появление муравьёв в саду или доме ранней весной — распространённая проблема, которая вызывает дискомфорт.

В апреле насекомые часто перебираются в помещения в поисках еды, поскольку на улице ещё недостаточно тепло, пишет Express.

В этот период бороться с ними сложнее: из-за низкой температуры их активность снижена, а значит, любые средства действуют медленнее. Кроме того, на поверхности можно видеть лишь небольшую часть колонии — остальные особи остаются в укрытии, а сами муравьи могут приходить сразу из нескольких гнёзд, ориентируясь по химическим следам.

Поэтому простое уничтожение одного очага редко решает проблему полностью. Тем не менее, существует доступный домашний способ: готовится сладкая приманка из воды, сахара и буры. В неё смачивают ватные шарики и раскладывают в местах, где чаще всего появляются муравьи.

Насекомые поедают смесь и переносят её в гнездо, что со временем позволяет воздействовать на всю колонию. При правильном применении уже через короткое время численность муравьёв может значительно сократиться или исчезнуть вовсе.

Натуральные средства против муравьев
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео с практическими советами по борьбе с муравьями:

В материале автор показывает бюджетный способ избавиться от насекомых с помощью доступных средств. Он пошагово объясняет, как сделать приманку в домашних условиях и на что обратить внимание при её использовании.

Также раскрываются подходящие ингредиенты и принцип приготовления сладкой смеси, которая помогает воздействовать на муравьёв. По словам автора, метод простой, не требует лишних затрат и даёт заметный результат.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

муравьи лайфхак сад
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:43Авто
В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

21:10Украина
Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:12Политика
Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

