Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Вы узнаете:
- Муравьи могут приходить сразу из нескольких гнёзд, ориентируясь по следам
- Существует доступный домашний способ: готовится сладкая приманка
Появление муравьёв в саду или доме ранней весной — распространённая проблема, которая вызывает дискомфорт.
В апреле насекомые часто перебираются в помещения в поисках еды, поскольку на улице ещё недостаточно тепло, пишет Express.
В этот период бороться с ними сложнее: из-за низкой температуры их активность снижена, а значит, любые средства действуют медленнее. Кроме того, на поверхности можно видеть лишь небольшую часть колонии — остальные особи остаются в укрытии, а сами муравьи могут приходить сразу из нескольких гнёзд, ориентируясь по химическим следам.
Поэтому простое уничтожение одного очага редко решает проблему полностью. Тем не менее, существует доступный домашний способ: готовится сладкая приманка из воды, сахара и буры. В неё смачивают ватные шарики и раскладывают в местах, где чаще всего появляются муравьи.
Насекомые поедают смесь и переносят её в гнездо, что со временем позволяет воздействовать на всю колонию. При правильном применении уже через короткое время численность муравьёв может значительно сократиться или исчезнуть вовсе.
Смотрите видео с практическими советами по борьбе с муравьями:
В материале автор показывает бюджетный способ избавиться от насекомых с помощью доступных средств. Он пошагово объясняет, как сделать приманку в домашних условиях и на что обратить внимание при её использовании.
Также раскрываются подходящие ингредиенты и принцип приготовления сладкой смеси, которая помогает воздействовать на муравьёв. По словам автора, метод простой, не требует лишних затрат и даёт заметный результат.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред