Украину накроет новая волна потепления: синоптики назвали дату

Что вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине
- В каких областях будут дожди с грозами
- Когда в Украину придет потепление
Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Уже во вторник, 16 июня, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода 16 июня
Во вторник, 16 июня, будут дожди в западных и южных областях. Ветер будет западный и умеренный. В западных и северных областях возможны порывы ветра - 12-14 м/с.
"Температура воздуха — рахат-лукум, в течение дня 16 июня ожидается +19+24 градуса, на востоке и юге Украины +22+26 градусов", — пишет Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 16 июня ожидаются грозовые дожди. В этот день также будет порывистый западный ветер.
"Температура воздуха будет колебаться в пределах +18–+20 градусов", — говорится в сообщении.
Когда наступит потепление
По данным Натальи Диденко, потепление ожидается перед ближайшими выходными. Температура воздуха тогда повысится до 24-29 градусов тепла. Также в эти дни уменьшится количество дождей.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как писал ранее Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.
Кроме того, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 13 июня будет дождливой. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях.
Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.
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О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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