Украину накроет новая волна потепления: синоптики назвали дату

В ближайшее время во многих областях ожидаются грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: unsplash.com

Что вы узнаете:

Какая будет погода в Украине

В каких областях будут дожди с грозами

Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Уже во вторник, 16 июня, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 16 июня

Во вторник, 16 июня, будут дожди в западных и южных областях. Ветер будет западный и умеренный. В западных и северных областях возможны порывы ветра - 12-14 м/с.

видео дня

"Температура воздуха — рахат-лукум, в течение дня 16 июня ожидается +19+24 градуса, на востоке и юге Украины +22+26 градусов", — пишет Диденко.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве

В Киеве 16 июня ожидаются грозовые дожди. В этот день также будет порывистый западный ветер.

"Температура воздуха будет колебаться в пределах +18–+20 градусов", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: meteoprog

Когда наступит потепление

По данным Натальи Диденко, потепление ожидается перед ближайшими выходными. Температура воздуха тогда повысится до 24-29 градусов тепла. Также в эти дни уменьшится количество дождей.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 13 июня будет дождливой. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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