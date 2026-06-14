Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2026, 11:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Погода в Украине на протяжении недели будет переменчивой. В регионах ожидаются дожди, грозы и град.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pexels

Погода в Украине будет нестабильной. В течение недели ожидаются кратковременные дожди и колебания температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

На территории Украины будет переменчивая погода. Во всех регионах будут дожди различной интенсивности. Местами будут град и шквалы.

Погода 15 июня

В понедельник, 15 июня, ночью местами в центральных и южных областях, днем в большинстве регионов пройдут небольшие, временами умеренные дожди. В отдельных пунктах осадки будут сопровождаться грозой и шквалами до 15 – 20 м/с. Только днем в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+16 °С, в западных областях +7…+12 °С, днем +17…+22 °С, в южной части +22…+27 °С.

видео дня
погода 15 июня
Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: meteoprog

Погода 16 июня

Во вторник, 16 июня, ночью в южных и юго-западных областях пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С, днем +19…+24 °С, в южной части и в Крыму +22…+27 °С.

погода 16 июня
Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: meteoprog

Погода 17 июня

В среду, 17 июня, ночью дожди пройдут в восточных областях, днем местами ожидаются небольшие осадки в центральных и северных регионах. Местами возможна гроза. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С, днем +20…+25 °С, в южных и центральных областях +23…+28 °С.

погода 17 июня
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Погода 18 июня

В четверг, 18 июня, ночью без существенных осадков, местами возможен слабый туман. Днем в западных, северных регионах и на крайнем востоке пройдут дожди в сопровождении гроз. Возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. В остальных областях без существенных осадков. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в южной части и в Крыму местами до +30 °С.

погода 18 июня
Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: Windy

Погода 19 июня

В пятницу, 19 июня, ночью дожди пройдут в северных и северо-восточных областях, днем небольшие осадки охватят большую часть территории страны, за исключением южной половины. Местами возможны грозы и мелкий град. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+18 °С, в дневные часы +23…+28 °С, в южных и западных областях +27…+32 °С.

погода 19 июня
Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: Windy

Погода 20 июня

В субботу, 20 июня, ночью кратковременные дожди пройдут в юго-восточной части страны, днем грозовые ливни накроют Левобережье страны; местами возможен град и шквалы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, в южных и западных областях +28…+33 °С.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: ventusky

Погода 21 июня

В воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Только в восточной части ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные. Ветер преимущественно северного направления, 5 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +10...+16 °С, днем +23...+28 °С, в восточных областях +18...+23 °С.

погода 21 июня
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: ventusky

Прогноз погоды в Украине – последние новости

Как писал ранее Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 13 июня будет дождливой. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия в огне: под ударом оказался чрезвычайно важный для россиян объект

Россия в огне: под ударом оказался чрезвычайно важный для россиян объект

12:34Война
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:42Синоптик
Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

Последние новости

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

12:34

Россия в огне: под ударом оказался чрезвычайно важный для россиян объектВидео

12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

Реклама
10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Реклама
02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

Реклама
17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

16:41

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

16:41

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известноВидео

16:39

Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

16:20

Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

16:12

Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

15:59

Чтобы выглядеть на миллион: топ-5 летних аксессуаров для стильных образовВидео

15:55

"Путешественника во времени" выдала модная вещь из будущего

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять