Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Погода в Украине на протяжении недели будет переменчивой. В регионах ожидаются дожди, грозы и град.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pexels

Погода в Украине будет нестабильной. В течение недели ожидаются кратковременные дожди и колебания температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

На территории Украины будет переменчивая погода. Во всех регионах будут дожди различной интенсивности. Местами будут град и шквалы.

Погода 15 июня

В понедельник, 15 июня, ночью местами в центральных и южных областях, днем в большинстве регионов пройдут небольшие, временами умеренные дожди. В отдельных пунктах осадки будут сопровождаться грозой и шквалами до 15 – 20 м/с. Только днем в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+16 °С, в западных областях +7…+12 °С, днем +17…+22 °С, в южной части +22…+27 °С.

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Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: meteoprog

Погода 16 июня

Во вторник, 16 июня, ночью в южных и юго-западных областях пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С, днем +19…+24 °С, в южной части и в Крыму +22…+27 °С.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: meteoprog

Погода 17 июня

В среду, 17 июня, ночью дожди пройдут в восточных областях, днем местами ожидаются небольшие осадки в центральных и северных регионах. Местами возможна гроза. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С, днем +20…+25 °С, в южных и центральных областях +23…+28 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Погода 18 июня

В четверг, 18 июня, ночью без существенных осадков, местами возможен слабый туман. Днем в западных, северных регионах и на крайнем востоке пройдут дожди в сопровождении гроз. Возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. В остальных областях без существенных осадков. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в южной части и в Крыму местами до +30 °С.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: Windy

Погода 19 июня

В пятницу, 19 июня, ночью дожди пройдут в северных и северо-восточных областях, днем небольшие осадки охватят большую часть территории страны, за исключением южной половины. Местами возможны грозы и мелкий град. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+18 °С, в дневные часы +23…+28 °С, в южных и западных областях +27…+32 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: Windy

Погода 20 июня

В субботу, 20 июня, ночью кратковременные дожди пройдут в юго-восточной части страны, днем грозовые ливни накроют Левобережье страны; местами возможен град и шквалы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, в южных и западных областях +28…+33 °С.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: ventusky

Погода 21 июня

В воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Только в восточной части ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные. Ветер преимущественно северного направления, 5 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +10...+16 °С, днем +23...+28 °С, в восточных областях +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: ventusky

Прогноз погоды в Украине – последние новости

Как писал ранее Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 13 июня будет дождливой. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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