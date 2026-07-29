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Иран обвинил Украину в сотрудничестве с Израилем: раскрыта роль Кремля в конфликте

Юрий Берендий
29 июля 2026, 20:22
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Директор Центра ближневосточных исследований объяснил, как Кремль может использовать иранскую пропаганду против Украины.
Иран обвинил Украину в сотрудничестве с Израилем: раскрыта роль Кремля в конфликте
Иран против Украины - зачем Тегеран обвиняет Киев в том, что тот служит интересам Израиля / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

О чём сказал Семиволос

  • Логики в претензиях Ирана нет
  • Украина действует исключительно в своих интересах

Иран продвигает версию, будто Киев выполняет указания Тель-Авива, и этот тезис уже готов тиражировать Москва в странах третьего мира. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.

"Я вижу здесь попытку сформировать определенный информационный нарратив. Иранцы уже заявили, что Украина якобы действует в интересах Израиля, и пытаются создать образ Украины как "слуги Израиля", выполняющей израильские указания. Это пропаганда, направленная на страны Глобального Юга, и Россия этот нарратив, несомненно, подхватит и будет распространять", - отметил Семиволос.

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Своё присутствие в водах, удалённых от линии фронта, Киев объясняет не симпатиями к какой-либо из сторон ближневосточного конфликта, а нормами международного права и уже накопленным опытом морских операций.

"На самом деле всё очень просто: мы воюем против России. Это наше законное право, ведь РФ является агрессором. Любой, кто поставляет России оружие или помогает ей вести войну, является законной целью. Если кому-то кажется, что Каспийское море далеко, то это не так. Мы уже закрыли для России Чёрное и Азовское моря и можем сделать то же самое на Каспии", - подчеркнул эксперт.

На упреки о связях Украины с Израилем Семиволос реагирует резко: по его убеждению, у этой версии нет никаких логических оснований, а хронология ударов по каспийским объектам свидетельствует об обратном.

"Логики нет. Украина действует исключительно в своих интересах. Возможно, иранцы вспоминают о том, что в свое время израильские дроны также наносили удары по их портам на Каспии. Но стоит помнить: когда израильские дроны только начали туда долетать, украинские беспилотники уже более года работали на Каспии - наносили удары по платформам, вышкам и кораблям. Так что Израиль здесь точно не был первым", - подытожил Семиволос.

Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины
Иранские баллистические ракеты, которые потенциально могут долететь до Украины / Инфографика: Главред

Угрозы со стороны Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь ВМСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина рассматривает объекты, задействованные в обеспечении российских войск, как законные военные цели. Комментируя удары по Каспию, он отметил, что в случае получения подтвержденной информации разведывательные органы могут инициировать соответствующие действия Украины.

Мониторинговые каналы сообщили о подготовке запуска трех баллистических ракет из Ирана по территории Украины. Согласно сообщениям, речь шла о возможном запуске ракет в течение ближайших двух дней.

Андрей Сибига заявил, что главным приоритетом Украины остается предотвращение дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что провел откровенный разговор с министром иностранных дел Ирана и призвал воздержаться от дальнейших действий. По его словам, все действия Украины носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту от российской агрессии.

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О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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