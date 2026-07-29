Кого нельзя выбирать в крестные: основные запреты и обязанности крестных

Крестные выполняют важную духовную миссию. Кого нельзя брать в крестные, какие обязанности на них возлагаются и что говорит Церковь о суевериях.

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Кого нельзя брать в крестные родители / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Кто может быть крестными родителями

Какие обязанности несут духовные наставники

Правда ли, что незамужнюю женщину нельзя крестить

Выбор духовной семьи для ребенка - ответственный шаг, который требует от родителей глубокого понимания роли крестных родителей. Они становятся не просто близкими людьми для семьи, а берут на себя ответственность за духовное воспитание и поддержку ребенка на протяжении всей жизни. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания РБК-Украина, крестные родители не обязаны иметь высокий достаток или особый социальный статус. Главное - искренняя готовность поддерживать крестника, быть рядом в сложные моменты и собственным примером помогать ему расти духовно.

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Основные обязанности крестных родителей

Помимо участия в таинстве Крещения, крестные родители выполняют важную миссию.

Духовное наставничество

Помогать ребенку познавать основы христианской веры и нравственные ценности.

Поддержка

Участвовать в жизни крестника, поддерживать его советами и добрым словом.

Помощь в сложных ситуациях

Быть человеком, к которому ребенок может обратиться за поддержкой.

Почему незамужней женщине не рекомендуют первой крестить девочку

В народе существует поверье, что незамужней девушке не стоит становиться первой крестной матерью для девочки, ведь якобы это может "отнять" у нее женское счастье. Однако Православная Церковь не признает это поверье, ведь оно не имеет богословского обоснования. Для Церкви семейное положение крестной матери не является препятствием для участия в таинстве.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Кто не может быть крестным

Согласно церковным правилам, крестными не могут быть:

биологические родители ребенка;

люди, не исповедующие христианскую веру (для православного крещения);

лица, которые не могут осознанно принять на себя обязанности крестных.

В разных конфессиях могут действовать дополнительные требования к кандидатам в крестные родители.

Утверждение о том, что священнослужители не могут быть крестными, не является общецерковным запретом. Также правило в отношении супругов может отличаться в зависимости от конфессии и местной церковной практики.

Миф о повторном крещении

Распространенное поверье о том, что нельзя становиться крестным несколько раз, якобы "отдавая свой крест", не имеет церковного обоснования. Один человек может быть крестным отцом или матерью для нескольких детей, если готов выполнять свои духовные обязанности.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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