Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

Помидоры в банке часто трескаются из-за термического шока. Как правильно заливать маринад и зачем их прокалывать перед консервированием.

https://glavred.info/lifehack/shcho-zrobiti-abi-pomidori-ne-triskalisya-v-banci-prosti-kulinarni-layfhaki-10784504.html Ссылка скопирована

Почему лопаются помидоры - основные ошибки при консервировании / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему помидоры лопаются при консервировании

Как правильно заливать горячий маринад

Зачем прокалывать помидоры зубочисткой

Помидоры с лопнувшей кожицей в банке теряют привлекательный вид и часто становятся мягкими. Однако при правильной подготовке плодов и соблюдении нескольких простых правил их можно легко сохранить целыми, упругими и красивыми. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания УНИАН, существует несколько основных причин, по которым лопаются консервированные помидоры: слишком тонкая кожица, использование перезрелых плодов вместо плотных и упругих, а также резкий перепад температур при заливке горячим маринадом.

видео дня

Как правильно заливать маринад, чтобы помидоры остались целыми

Чаще всего кожица трескается из-за термического шока, когда на холодные овощи льют кипяток. Чтобы этого избежать, опытные хозяйки советуют соблюдать несколько правил.

Постепенное заливание

Не наливайте кипяток сразу до верха. Сначала влейте небольшое количество маринада, подождите несколько секунд, чтобы овощи прогрелись, а затем медленно заполните банку до верха.

Листья хрена или дуба

Прикройте верхний слой помидоров листиком хрена или дуба. Он смягчит воздействие горячего маринада и придаст консервации приятный хруст и аромат.

Правильное размещение овощей

Если готовите овощное ассорти, помидоры лучше класть сверху, а огурцы - снизу. Так помидоры будут меньше подвергаться механическому давлению, а огурцы лучше выдерживают высокую температуру.

Видео о том, как заготовить сладкие помидоры на зиму, можно посмотреть здесь:

Нужно ли прокалывать помидоры перед консервированием

Один из самых популярных способов предотвратить появление трещин - проколоть кожицу возле плодоножки. Для этого подойдет зубочистка или деревянная шпажка. Достаточно сделать один небольшой прокол. Благодаря этому горячий маринад будет постепенно проникать внутрь плода, выравнивая внутреннее и внешнее давление, что поможет избежать разрыва кожицы.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Не используйте для консервирования целых плодов помидоры, которые уже треснули на кусте. Во время термической обработки кожица с них легко сходит, а через трещины внутрь могут попасть микроорганизмы, что повышает риск порчи консервации. Такие плоды лучше использовать для соуса, аджики или томатного сока.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред