Готовится продолжение фильма "Один дома": Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина

Руководство компании Disney высоко оценило предложенную Калкином концепцию современного Кевина Маккалистера.

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Маколей Калкин провел переговоры с продюсерами о возвращении к роли в "Один дома" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/culkamania

Кратко:

Многие годы Калкин отказывался возвращаться к образу Кевина

Студия Disney рассматривает участие Калкина как один из ключевых факторов

Американский актер Маколей Калкин ведет переговоры с руководством Disney о возвращении к роли Кевина Маккалистера в новом фильме франшизы "Один дома". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на журналиста и инсайдера Мэтта Беллони.

По информации источника, в Disney положительно восприняли идею актера вновь сыграть своего культового персонажа. Студия рассматривает участие Калкина как один из ключевых факторов, который способен привлечь зрителей к новой картине.

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Сообщается, что встреча с представителями Disney состоялась в студии в Бербанке. Детали будущего проекта пока держатся в секрете, однако, по данным инсайдера, руководство компании высоко оценило предложенную Калкином концепцию современного Кевина Маккалистера.

Еще в прошлом году во время тура, посвященного 35-летию фильма, актер рассказывал, каким видит своего героя спустя десятилетия. По его задумке, Кевин становится разведенным или овдовевшим отцом-одиночкой. Его сын, обиженный постоянной занятостью отца, не впускает его домой и устраивает для него ловушки, что становится отражением их непростых семейных отношений.

Несмотря на то что многие годы Калкин отказывался возвращаться к образу Кевина, в последнее время он не раз использовал этот персонаж в рекламных кампаниях Google, Uber Eats и Home Instead.

Карьера актера также получила новое развитие благодаря ролям в сериалах "Американская история ужасов", "Праведные драгоценности" и "Последствия".

"Один дома" - в каких фильмах снимался Маколей Калкин

Фильм "Один дома" принес Маколею Калкину мировую известность и сделал его самым высокооплачиваемым ребенком-актером своего времени.

Маколей Калкин снялся в двух частях знаменитой серии фильмов: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992). В первом фильме восьмилетний Кевин Маккаллистер случайно остается один дома в Чикаго, когда его большая семья улетает во Францию, и вынужден защищать своё жилище от двух грабителей используя изощренные ловушки.

Во второй части Маккаллистеры снова теряют Кевина по дороге в отпуск, но на этот раз он по ошибке оказывается один в Нью-Йорке. Он встречает тех же бандитов, сбежавших из тюрьмы, и снова использует свои изобретательные методы, чтобы противостоять им.

Впоследствии франшиза получила несколько продолжений, однако они были сняты уже без участия Калкина.

Новости кино

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О персоне: Маколей Калкин Маколей Калкин - американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994), сообщает Википедия. Старший брат актеров Кирана Калкина и Рори Калкина.

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