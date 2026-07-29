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Готовится продолжение фильма "Один дома": Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина

Виталий Кирсанов
29 июля 2026, 16:26
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Руководство компании Disney высоко оценило предложенную Калкином концепцию современного Кевина Маккалистера.
Маколей Калкин провел переговоры с продюсерами о возвращении к роли в
Маколей Калкин провел переговоры с продюсерами о возвращении к роли в "Один дома" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/culkamania

Кратко:

  • Многие годы Калкин отказывался возвращаться к образу Кевина
  • Студия Disney рассматривает участие Калкина как один из ключевых факторов

Американский актер Маколей Калкин ведет переговоры с руководством Disney о возвращении к роли Кевина Маккалистера в новом фильме франшизы "Один дома". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на журналиста и инсайдера Мэтта Беллони.

По информации источника, в Disney положительно восприняли идею актера вновь сыграть своего культового персонажа. Студия рассматривает участие Калкина как один из ключевых факторов, который способен привлечь зрителей к новой картине.

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Сообщается, что встреча с представителями Disney состоялась в студии в Бербанке. Детали будущего проекта пока держатся в секрете, однако, по данным инсайдера, руководство компании высоко оценило предложенную Калкином концепцию современного Кевина Маккалистера.

Еще в прошлом году во время тура, посвященного 35-летию фильма, актер рассказывал, каким видит своего героя спустя десятилетия. По его задумке, Кевин становится разведенным или овдовевшим отцом-одиночкой. Его сын, обиженный постоянной занятостью отца, не впускает его домой и устраивает для него ловушки, что становится отражением их непростых семейных отношений.

Несмотря на то что многие годы Калкин отказывался возвращаться к образу Кевина, в последнее время он не раз использовал этот персонаж в рекламных кампаниях Google, Uber Eats и Home Instead.

Карьера актера также получила новое развитие благодаря ролям в сериалах "Американская история ужасов", "Праведные драгоценности" и "Последствия".

"Один дома" - в каких фильмах снимался Маколей Калкин

Фильм "Один дома" принес Маколею Калкину мировую известность и сделал его самым высокооплачиваемым ребенком-актером своего времени.

Маколей Калкин снялся в двух частях знаменитой серии фильмов: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992). В первом фильме восьмилетний Кевин Маккаллистер случайно остается один дома в Чикаго, когда его большая семья улетает во Францию, и вынужден защищать своё жилище от двух грабителей используя изощренные ловушки.

Во второй части Маккаллистеры снова теряют Кевина по дороге в отпуск, но на этот раз он по ошибке оказывается один в Нью-Йорке. Он встречает тех же бандитов, сбежавших из тюрьмы, и снова использует свои изобретательные методы, чтобы противостоять им.

Впоследствии франшиза получила несколько продолжений, однако они были сняты уже без участия Калкина.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

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О персоне: Маколей Калкин

Маколей Калкин - американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994), сообщает Википедия. Старший брат актеров Кирана Калкина и Рори Калкина.

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