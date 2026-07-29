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"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

Виталий Кирсанов
29 июля 2026, 11:55
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Евгений Хмара в первом интервью на новом для себя посту рассказал о стратегии войны с РФ и приоритетах Минобороны.
MAGA-блогер Лора Лумер взяла интервью у Хмары
MAGA-блогер Лора Лумер взяла интервью у Хмары / коллаж: Главред, фото: loomered.com

Кратко:

  • MAGA-блогер Лора Лумер взяла интервью у Хмары
  • Украина накопила уникальный опыт современной войны

Украина не может отвечать ударом на удар в противостоянии с Россией, а должна экономно использовать ресурсы. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в первом после назначения большом интервью.

Собеседницей чиновника стала американская MAGA-блогер Лора Лумер, которая находится с визитом в Украине. Полная версия беседы была опубликована 28 июля на ее сайте на английском и украинском языках.

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Хмара подчеркнул, что Украина в войне должна действовать "асимметрично". Он также заявил, что у него есть четкое представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности военной кампании Украины.

"У меня в голове есть четкая картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем", – говорит он.

Хмара также сказал, что управление ресурсами и логистика являются критически важной частью планирования боевых действий, особенно в обеспечении подразделений необходимым оборудованием.

Он подчеркнул, что украинские удары глубокого проникновения направлены на то, чтобы нанести России ущерб, превышающий затраты на их осуществление.

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично", - заявил он.

Комментируя перспективы сотрудничества с Соединенными Штатами, он выразил надежду на формирование долгосрочного стратегического партнерства. По его словам, США обладают одной из самых мощных армий в мире, а Украина накопила уникальный опыт современной войны, который может быть полезен союзникам.

Кроме того, Хмара подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов остается получение возможности производить ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По его мнению, развитие такого производства позволит не только усилить защиту Украины от российских баллистических атак, но и в перспективе расширить вклад страны в совместные оборонные проекты с США.

В ОП спрогнозировали возможное снижение интенсивности войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью ситуация на фронте может измениться, а масштабы боевых действий - заметно уменьшиться. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если российским войскам не удастся добиться поставленных целей во время нынешней наступательной кампании.

Он отметил, что российское руководство возлагает большие надежды на летний период, рассчитывая именно в это время улучшить свои позиции и добиться новых территориальных успехов.

Война в Украине - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне мобилизации после выборов в Госдуму 21 сентября. По данным украинской разведки, Кремль может объявить призыв уже в начале октября и привлечь от 300 до 500 тысяч человек.

Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможном привлечении Россией еще 30 тысяч военных из КНДР. Представитель Кремля не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив лишь, что Киеву якобы не стоит комментировать планы Москвы.

Как ранее сообщал Главред, Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а лишь "отвечает" на действия Киева и Запада. Также он повторил пропагандистские обвинения в адрес Украины.

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О персоне: Евгений Хмара

Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины.

До назначения в Министерство обороны он получил широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ.

С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора.

С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка).

С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его началом осуществлялись глубокие дроновые удары по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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