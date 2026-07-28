Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

Вы узнаете:
- Какой метод позволяет избавиться от сорняков на тропинке без использования химикатов
- Через сколько часов растение полностью высыхает
- Нужно ли повторять обработку
Обычный кипяток оказался эффективнее уксуса, соли и соды в борьбе с сорняками между бетонными плитами: горячая вода проникает в швы и проваривает корень, тогда как популярные народные средства действуют только на надземную зеленую часть растения, пишет Express.
Сложность именно каменных и бетонных покрытий заключается в том, что корневая система проникает глубоко в швы и восстанавливает растение даже тогда, когда верхушка уже засохла. Достаточно одного уцелевшего фрагмента корня, чтобы через неделю всё вернулось на прежнее место.
Идею подсказал сосед автора материала, и сначала она показалась ему слишком примитивной, чтобы иметь смысл.
"Я впервые попробовал это прошлой весной, и после года применения я поражён тем, что нечто столь простое действительно может уничтожать сорняки", - отмечает он.
Результат виден уже на следующее утро
По словам автора, вся процедура занимает около пяти минут: листья начинают вянуть почти сразу, затем желтеют, а к следующему утру растение становится коричневым и ломким. Единственный недостаток - иногда процесс затягивается на день-два, и обработку приходится повторить.
Отдельный аргумент - отсутствие пестицидов на участке, где ежедневно бегает четвероногий питомец.
"Это не требует никаких усилий, почти не отнимает времени и ничего не стоит. Я больше не трачу выходные на вырывание сорняков, и самое лучшее то, что мне не приходится распылять химические препараты по саду, поэтому он безопасен для моего пса, который любит обнюхивать каждое растение, которое встречает", - подчеркивает автор публикации.
Как правильно выливать воду
Технология сводится к нескольким действиям: наполнить чайник, довести воду до кипения и осторожно выйти с ней на улицу. Перед этим стоит убрать с пути всё, обо что можно споткнуться.
Самый рискованный этап - именно перенос полного чайника, и здесь автор предостерегает от спешки.
"Вытяните руку и держите чайник на расстоянии вытянутой руки над сорняками, чтобы избежать разбрызгивания. Выливайте воду так медленно, как только можете", - предупреждает он.
Высохшие растения на следующий день достаточно смести с плитки веником и выбросить в мусорный бак.
Интересное по теме:
- Зачем развешивать мыло возле помидоров: секрет опытных дачников
- Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощ
- Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыт один секрет опытных садоводов
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред