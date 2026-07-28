Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

Многие народные средства оказываются малоэффективными: они действуют только на листья и стебли, не проникая достаточно глубоко в почву.

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Эффективный метод борьбы с сорняками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какой метод позволяет избавиться от сорняков на тропинке без использования химикатов

Через сколько часов растение полностью высыхает

Нужно ли повторять обработку

Обычный кипяток оказался эффективнее уксуса, соли и соды в борьбе с сорняками между бетонными плитами: горячая вода проникает в швы и проваривает корень, тогда как популярные народные средства действуют только на надземную зеленую часть растения, пишет Express.

Сложность именно каменных и бетонных покрытий заключается в том, что корневая система проникает глубоко в швы и восстанавливает растение даже тогда, когда верхушка уже засохла. Достаточно одного уцелевшего фрагмента корня, чтобы через неделю всё вернулось на прежнее место.

Идею подсказал сосед автора материала, и сначала она показалась ему слишком примитивной, чтобы иметь смысл.

"Я впервые попробовал это прошлой весной, и после года применения я поражён тем, что нечто столь простое действительно может уничтожать сорняки", - отмечает он.

Результат виден уже на следующее утро

По словам автора, вся процедура занимает около пяти минут: листья начинают вянуть почти сразу, затем желтеют, а к следующему утру растение становится коричневым и ломким. Единственный недостаток - иногда процесс затягивается на день-два, и обработку приходится повторить.

Отдельный аргумент - отсутствие пестицидов на участке, где ежедневно бегает четвероногий питомец.

"Это не требует никаких усилий, почти не отнимает времени и ничего не стоит. Я больше не трачу выходные на вырывание сорняков, и самое лучшее то, что мне не приходится распылять химические препараты по саду, поэтому он безопасен для моего пса, который любит обнюхивать каждое растение, которое встречает", - подчеркивает автор публикации.

Как правильно выливать воду

Технология сводится к нескольким действиям: наполнить чайник, довести воду до кипения и осторожно выйти с ней на улицу. Перед этим стоит убрать с пути всё, обо что можно споткнуться.

Самый рискованный этап - именно перенос полного чайника, и здесь автор предостерегает от спешки.

"Вытяните руку и держите чайник на расстоянии вытянутой руки над сорняками, чтобы избежать разбрызгивания. Выливайте воду так медленно, как только можете", - предупреждает он.

Высохшие растения на следующий день достаточно смести с плитки веником и выбросить в мусорный бак.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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