Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Главное:
- Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных целей России
- Поражена Федеральная государственная казначейская учреждение (ФДКУ) комбинат "Приоритет"
- Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы
Днём 27 июля и в ночь на 28 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов страны-агрессора России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские военные нанесли удар по Федеральному государственному казенному учреждению комбинату "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ.
"27 июля нанесен удар по Федеральному государственному казенному учреждению (ФГКУ) комбинату "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ. Зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, комбинат входит в систему государственного материального резерва РФ (Росрезерва). Это стратегический объект закрытого типа, который находится под военизированной охраной.
Предприятие выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения и предназначено для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд.
Комбинат расположен на расстоянии более 1300 километров от украинской границы.
Кроме того, украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств и складу горюче-смазочных материалов вблизи населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.
Также был поражён склад беспилотных летательных аппаратов российских оккупационных войск в районе Червонопоповки Луганской области.
Раскрыты новые планы ударов по объектам РФ
Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина готовится к расширению ударов по целям в России, в частности по газовой инфраструктуре.
Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции, а также удары Украины приводят к распаду единого экономического пространства РФ.
Уже сейчас в РФ вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это происходит по сценарию Советского Союза
Удары вглубь РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 28 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Сообщается о взрывах, пожарах на промышленных объектах, повреждениях зданий, а российские власти заявляют о десятках сбитых дронов при подлете к столице. Об этом сообщил волонтер, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Кроме того, в ночь на 27 июля в России прогремели взрывы во многих областях. О массированной атаке дронов сообщили жители Ярославля, Ростова и Белгорода. Предварительно известно об атаке беспилотников на порт и железнодорожную инфраструктуру Ростова.
Ранее, утром 25 июля, в России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
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