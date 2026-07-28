Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Под удар попал объект, где хранились стратегические запасы топлива и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций и военных нужд.

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Силы обороны нанесли удар по комбинату "Приоритет" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных целей России

Поражена Федеральная государственная казначейская учреждение (ФДКУ) комбинат "Приоритет"

Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы

Днём 27 июля и в ночь на 28 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов страны-агрессора России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские военные нанесли удар по Федеральному государственному казенному учреждению комбинату "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ.

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"27 июля нанесен удар по Федеральному государственному казенному учреждению (ФГКУ) комбинату "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ. Зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, комбинат входит в систему государственного материального резерва РФ (Росрезерва). Это стратегический объект закрытого типа, который находится под военизированной охраной.

Предприятие выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения и предназначено для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд.

Комбинат расположен на расстоянии более 1300 километров от украинской границы.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств и складу горюче-смазочных материалов вблизи населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Также был поражён склад беспилотных летательных аппаратов российских оккупационных войск в районе Червонопоповки Луганской области.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Раскрыты новые планы ударов по объектам РФ

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина готовится к расширению ударов по целям в России, в частности по газовой инфраструктуре.

Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции, а также удары Украины приводят к распаду единого экономического пространства РФ.

Уже сейчас в РФ вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это происходит по сценарию Советского Союза

Удары вглубь РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Сообщается о взрывах, пожарах на промышленных объектах, повреждениях зданий, а российские власти заявляют о десятках сбитых дронов при подлете к столице. Об этом сообщил волонтер, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Кроме того, в ночь на 27 июля в России прогремели взрывы во многих областях. О массированной атаке дронов сообщили жители Ярославля, Ростова и Белгорода. Предварительно известно об атаке беспилотников на порт и железнодорожную инфраструктуру Ростова.

Ранее, утром 25 июля, в России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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