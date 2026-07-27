Дроны массированно атаковали Ярославль, Ростов и Белгород: поражены "жирные" цели

Важные объекты инфраструктуры в РФ охвачены огнем.

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В результате атаки дронов зафиксированы попадания / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Украина нанесла массированный удар по России с помощью дронов

В результате атаки пострадала инфраструктура Ростова

В Белгороде после взрывов произошел блэкаут

В ночь на 27 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы во многих областях. О массированной атаке дронов сообщили жители Ярославля, Ростова и Белгорода.

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что, по предварительным данным, была совершена атака беспилотников на порт и железнодорожную инфраструктуру Ростова.

видео дня

В то же время в Ярославле губернатор области сообщил о перекрытии дороги в сторону Москвы. Стерненко отметил, что в этом районе расположена промзона с Ярославским НПЗ.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Белгород подвергся массированной атаке. В результате действий российской ПВО повреждены жилые дома", - добавил он.

По данным СМИ, пока российская ПВО "сражалась" с жилой застройкой, украинские дроны, вероятно, нанесли удары по зданиям ФСБ и МВД в Белгороде. Там вспыхнули пожары. Также в российском городе произошло аварийное отключение света.

Скриншот с Telegram-канала Главред

Смотрите видео ночной атаки дронов на РФ:

Раскрыты новые планы ударов по объектам РФ

"Главред" писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина готовится к расширению ударов по целям в России, в частности по газовой инфраструктуре.

Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции, а также удары Украины приводят к распаду единого экономического пространства РФ.

Уже сейчас в РФ вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это происходит по сценарию Советского Союза.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что Силы обороны Украины этой ночью нанесли серию дальнобойных ударов по объектам на территории России - один из них расположен на расстоянии более тысячи километров от государственной границы.

Ранее, утром 25 июля, в России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

Ранее стало известно, что украинские ударные дроны поразили истребитель МиГ-29 и ЗРК "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области России. Ориентировочная стоимость пораженного МиГ-29 составляет около $25 000 000.

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О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и столкновений в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

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