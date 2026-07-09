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В РФ прогремели взрывы: дроны подожгли НПЗ в двух российских регионах

Дарья Пшеничник
9 июля 2026, 08:13
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В Михайловске и Твери взорвались резервуары с нефтепродуктами, а местные власти пока не комментируют масштабы ущерба.
В РФ прогремели взрывы: дроны подожгли НПЗ в двух российских регионах
Тверь и Ставропольский край подверглись атаке дронов / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

видео дня

Главное из новости:

  • В Ставропольском крае и Твери произошли пожары
  • Дроны атаковали нефтебазы двух регионов
  • Местные власти ситуацию не комментируют

В ночь на 9 июля несколько регионов России потрясла очередная волна взрывов из-за налета беспилотников. Под ударом оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего на двух нефтебазах вспыхнули масштабные пожары. Об этом сообщают мониторинговые OSINT-сообщества, в частности Exilenova+ и российские паблики.

Ставрополье: горит объект "Лукойла"

Первые сигналы тревоги прозвучали на юге РФ. Около 02:07 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил об угрозе атаки БПЛА.

Уже через несколько часов в сети начали распространяться видео с мощными взрывами. Как выяснилось впоследствии, целью атаки стал объект в городе Михайловске, где под удар попала нефтебаза "Лукойл-Югнафтопродукт". К утру пожар на предприятии только набирал обороты, а столб дыма был виден за километры.

По состоянию на утро местные власти региона никак не прокомментировали масштабы разрушений на предприятии "Лукойла".

Атака на Тверскую область

Почти одновременно с событиями на юге беспилотники атаковали Тверскую область. По предварительным данным OSINT-аналитиков, под утро под удар попала нефтебаза "ТВЕРНЕФТЕПРОДУКТ".

В результате попадания загорелся как минимум один из резервуаров с топливом. Российское оборонное ведомство и местные чиновники традиционно воздерживаются от официальных комментариев относительно последствий ударов.

Смотрите видео пожаров на российских НПЗ:

В РФ прогремели взрывы: дроны подожгли НПЗ в двух российских регионах

Кремль пытается скрыть информацию об ударах по РФ

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов отметил, что почти ежедневные атаки беспилотников по Москве и прилегающим районам создают для российских властей новый вызов.

По его словам, Кремль пытается не только минимизировать практические последствия ударов, но и контролировать информационное пространство, чтобы не допустить роста тревожных настроений среди населения.

"Российские власти всячески пытаются скрывать информацию - вплоть до блокировки интернета и публичных наказаний тех, кто снимает видео прилетов и выкладывает его в сеть", - подчеркнул он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ - последние новости

Напомним, ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал последствия удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в регионе. Он подчеркнул, что первая атака на Омский НПЗ в 2500 километрах от границы стала одной из самых масштабных операций против нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Отметим, что советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в ходе комментария по поводу ситуации в топливной отрасли РФ заявил о масштабном пожаре на одном из ключевых предприятий региона. По его словам, пожар на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе уже привел к дефициту топлива в Москве и Московской области.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Алексей Копитько высказал свою позицию по поводу серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России в ночь на 6 июля. Аналитик обратил внимание на сложные последствия одновременных ударов по Ярославскому и Омскому НПЗ.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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