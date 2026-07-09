Даже старая лопата станет как новая: огородник показал простой способ удалить ржавчину

Ржавчину с инструментов удалить легко: огородник показал, как избавиться от ржавчины с помощью уксуса и соды, вернув лопатам и секаторам рабочий вид.

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Ржавчина на инструментах исчезает за считанные минуты - простой трюк, который спасает металл за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как удалить ржавчину с металла

Как приготовить раствор против ржавчины

Как удалить ржавчину с инструментов

Вернуть заржавевшему садовому инвентарю рабочий вид можно легко и недорого без использования агрессивной магазинной химии. Автор YouTube-канала "S&K Greenhouse" Джастин поделился двумя эффективными способами очистки металла с помощью подручных средств, а также рассказал, как надежно защитить инструменты от повторной коррозии.

Главред выяснил, как удалить ржавчину с лопаты.

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Как удалить ржавчину с металла уксусом

Для инструментов с серьезными повреждениями блогер готовит раствор на основе уксуса и соли, используя простые кухонные ингредиенты, которые найдутся в любом доме.

"Вот всё, что вам понадобится. Немного соли, немного белого уксуса - это пятипроцентный, но бывают и до 30 процентов. Подойдет любой. Немного пищевой соды, универсальное масло "три в одном" и стальная губка или проволочная щетка", - перечислил автор канала.

По словам Джастина, точные пропорции ингредиентов не имеют решающего значения, а продолжительность замачивания зависит от степени повреждения металла.

"Я добавляю соль в соотношении примерно 1 к 16, это примерно полчашки, поэтому я просто на глаз добавляю соль. Вам следует замачивать инструменты как минимум на шесть часов, а то и до 24 часов, в зависимости от того, насколько они заржавели", - отметил блогер.

Смотрите видео о том, как очистить лопату от ржавчины:

Результат после суток замачивания удивил даже самого автора канала - лопата, которая месяцами пролежала под открытым небом, вернула свой первоначальный вид.

"Я ещё даже не начал чистить лопату, а ржавчина просто отпадает. Мы удалили ржавчину с лопаты, и, кстати, это была сильно поврежденная лопата, которую, видимо, месяцами оставляли под открытым небом, но металл снова стал блестящим", - рассказал огородник.

Паста из соды для чистки секаторов и ножниц

Для инструментов с незначительными следами коррозии, таких как садовые секаторы, Джастин предлагает другой подход - без полного погружения в жидкость.

"На этих секаторах Felco 2 есть небольшая ржавчина. Я снова случайно оставил их на несколько дней на открытом воздухе, и мои садовые ножницы тоже нуждаются в небольшом внимании и уходе", - пояснил Джастин.

Рецепт пасты прост и не требует специальных средств - достаточно смешать пищевую соду с жидкостью до нужной консистенции.

Как удалить ржавчину с металла / Инфографика: Главред

"Сначала добавим пищевую соду, а потом снова немного белого уксуса. Если уксуса нет, можно использовать воду - оба варианта работают довольно хорошо. Нам нужна густая паста, и наносить её можно щедро, не беспокоясь, что будет слишком много", - советует садовод.

Через полчаса после нанесения пасты хватило легкого трения щеткой, чтобы увидеть результат.

"Ржавчина просто слетает. Мои ножницы становятся как новые", - отметил автор канала.

Как защитить металл от ржавчины маслом после чистки

Завершающий этап ухода за инструментами Джастин считает не менее важным, чем сама чистка, ведь от него зависит, вернется ли коррозия.

"Очень важно полностью высушить инструменты, иначе есть риск, что ржавчина вернётся. Просто нанесите несколько капель масла на все металлические подвижные части, а затем втрите его рукой или воспользуйтесь тряпкой", - подытожил Джастин.

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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