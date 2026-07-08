Названа ужасающая причина смерти звезды "Клюквенного щербета" Эдже Иртем

В Турции провели окончательную экспертизу относительно смерти Эдже Иртем.

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Скончалась турецкая актриса Эдже Иртем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

Кратко:

Какая причина смерти Эдже Иртем

Что показала экспертиза

В Турции установили ​​причину смерти известной актрисы Эдже Иртем, которая прославилась благодаря роли Ишил в телесериале "Клюквенный Шербет" и скончавшейся в молодом возрасте.

Как пишут турецкие СМИ, завершена судебно-медицинская экспертиза тела Эдже Иртем, умершей 15 июня в возрасте 35 лет. По результатам экспертизы установлена ​​причина смерти.

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Иртем Эдже умерла в возрасте 35 лет / Фото Instagram/irtemece

Судебно-медицинская экспертиза показала, что окончательной причиной смерти актрисы Эдже Иртем, скончавшейся в возрасте 35 лет, стало отравление алкоголем.

Эдже Иртем родилась 5 января 1991 года в Сивасе. После окончания оперного и вокального отделения Яшарского университета она прошла актерское обучение. Свою карьеру в телесериалах начала в 2014 году. Она появилась в таких постановках, как "Качак Гелинлер", "О Хаят Беним", "Ени Гелин", "Пайитахт Абдулхамид", "Бай Янлыш", "Махкум" и "Ясак Эльма". В последнее время она получила широкую известность благодаря роли Ишил в сериале "Клюквенный Шербет".

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О перосоне: Эдже Иртем Эдже Иртем - популярная турецкая актриса. Окончила кафедру оперы и вокала музыкального факультета Университета Яшар, после чего продолжила актерское обучение в Культурном центре Садри Алышык в Стамбуле. На экране она впервые появилась в 2014 году в сериале "Сбежавшие невесты". За годы карьеры актриса снялась в десятках проектов: "Эта жизнь – моя", "Дело чести", "Ящерица: Возрождение", "Новая невеста", "Столица Абдул-Хамид", "Мистер Ошибка", "Узник", "Запретный плод", "Семья". Особенно запомнились зрителям её роль Афет в "Новой невесте" и Джансын в "Семье". Последней работой стал образ Ишил в "Клюквенном шербете" – сериале, бьющем рекорды рейтингов.

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