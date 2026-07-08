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Помидоры мгновенно покраснеют: как ускорить созревание без химикатов

Дарья Пшеничник
8 июля 2026, 17:28
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Огородники рассказали, какие простые агротехнические приемы помогают помидорам быстрее приобрести красный цвет без использования химических препаратов.

Помидоры мгновенно покраснеют: как ускорить созревание без химикатов
Как ускорить созревание помидоров / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему помидоры долго остаются зелеными
  • Как ускорить созревание без химии
  • Чего категорически не стоит делать

Если в разгар сезона помидоры остаются зелеными, дело не обязательно в неудачном сорте или капризах природы. Процесс созревания томатов напрямую зависит от нескольких ключевых условий: температурного режима, правильности полива, количества завязей на одном растении и качества ухода в целом, пишет ТСН.

Для образования красного пигмента ликопина нужны благоприятные условия - оптимальная температура составляет от +20 до +28 градусов. Если термометр длительное время показывает более +30 градусов или, наоборот, ночи становятся слишком холодными, созревание плодов замедляется.

Еще одна распространенная причина - перегрузка куста завязями: растение тратит силы на их поддержание, а не на созревание уже сформировавшихся плодов. Дополнительно тормозят процесс избыток азотных удобрений, недостаток солнечного света, слишком густая посадка и нерегулярный полив.

Как ускорить созревание томатов естественным путем

Самый эффективный способ - помочь растению направить ресурсы именно на созревание плодов, а не на наращивание зеленой массы. Для этого постепенно удаляют нижние листья, особенно те, что затеняют грозди с помидорами: так улучшается вентиляция, плоды получают больше света, а риск грибковых заболеваний снижается.

Также стоит регулярно удалять новые пасынки и верхушку куста в конце сезона - это позволяет растению не тратить энергию на новые побеги, а направить её на уже сформировавшийся урожай.

Особую роль в период созревания играет полив. Избыток влаги стимулирует рост зеленой массы, а не покраснение плодов, поэтому почву следует поддерживать в умеренно влажном состоянии, не допуская полного пересыхания. Поливать растения лучше утром теплой отстоянной водой у корня - это снижает стресс куста и создает условия для накопления сахаров в плодах.

Не менее важен и калий - именно он способствует накоплению сахаров, улучшает вкус и ускоряет приобретение плодами характерной окраски. В качестве естественной подкормки можно использовать настой древесной золы: стакан просеянной золы растворяют в 10 литрах воды, настаивают несколько часов и поливают растения под корень. Такая подкормка не только ускоряет созревание, но и укрепляет иммунитет томатов.

Если на кусте уже есть крупные плоды, которые не краснеют, самые крупные из них можно собрать на стадии начальной спелости и дать им дозреть в тёплом помещении. Чтобы ускорить процесс, рядом кладут спелое яблоко или банан - эти фрукты выделяют природный этилен, газ, который стимулирует созревание овощей и фруктов.

Каких ошибок следует избегать

Некоторые огородники пытаются ускорить покраснение томатов чрезмерным поливом или большими дозами удобрений, однако это только ухудшает ситуацию: избыток азота задерживает созревание, а резкие перепады влажности часто приводят к растрескиванию плодов.

Не стоит также обрывать всю листву сразу - растение должно продолжать фотосинтез, поэтому листья удаляют постепенно.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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