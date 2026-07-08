"Это непросто": Высоцкая нарушила молчание о приемной дочери

Юлия Высоцкая ранее сообщила, что удочерила ребенка.

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Юлия Высоцкая - приемная дочь / коллаж: Главред, скрин из видео

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Юлия Высоцкая рассказала о приемной дочери

С какими трудностями она столкнулась

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, рассказала о трудностях родительства. Она призналась росСМИ, что воспитание приемной дочери не стало для нее легкой задачей.

Малышку взяли в семью, когда ей было всего девять дней от роду. По словам Высоцкой, статус и возраст матери не имеют значения, когда речь идет о ежедневном вызове, который одинаков для любого человека.

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Высоцкая и Кончаловский стали приемными родителями / фото: АГН Москва

"Дело не в том, молодая мама или не очень, не в том, сколько лет твоим детям. А в том, что твои родные и близкие всегда нуждаются в тебе, как и ты в них. И это вызов и для публичных, и для непубличных людей", - отметила звезда.

Главной же трудностью Высоцкая назвала умение правильно распределять силы и сохранять внутренний ресурс, чтобы дарить тепло и радость своей семье, даже когда это требует колоссальных внутренних усилий.

Юлия Высоцкая о родительстве / фото: edimdoma.ru

"Нужно распределять силы так, чтобы их хватало на то, чтобы делать вещи, пусть, может быть, и необязательные, но которые приносят радость твоим родным людям. Это непросто, это требует усилий, но любые человеческие отношения требуют усилий, не только с маленьким ребенком", - подытожила Юлия.

Юлия Высоцкая - дети

У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского также есть двое общих детей - 27-летняя Мария и 22-летний Петр. Старшая дочь Маша уже 12 лет находится в коме. В 2013 году во Франции она попала в страшную автомобильную аварию, в которой получила тяжелую черепно-мозговую травму. Тогда врачи советовали родителям отключить девочку от аппаратов жизнеобеспечения, однако они категорически отказались.

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О персоне: Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского. Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.

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