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Будет ломиться от ягод: почему вишню обрезают сразу после сбора

Константин Пономарев
8 июля 2026, 13:09
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Несколько срезов после сбора урожая помогут сохранить здоровье дерева. Узнайте, какие ветви нужно удалить и в какую погоду проводить обрезку.
Вишня и черешня гораздо лучше реагируют на летнюю обрезку
Вишня и черешня гораздо лучше реагируют на летнюю обрезку / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему вишню нельзя обрезать зимой
  • Какие ветви нужно удалить сразу после сбора урожая
  • Как несколько срезов повлияют на урожай следующего года

Многие садоводы по привычке откладывают обрезку вишни до конца зимы или начала весны. Однако специалисты считают, что для этой культуры гораздо полезнее проводить процедуру сразу после сбора урожая.

В этот период дерево быстрее затягивает раны, а риск заражения опасными заболеваниями заметно ниже. Несколько правильно выполненных срезов помогут сохранить здоровье кроны и создать хорошие условия для будущего урожая. Об этом пишет Wprost.pl.

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Почему вишню лучше обрезать сразу после сбора урожая

Большинство владельцев садов привыкли проводить обрезку плодовых деревьев в конце зимы или ранней весной. Однако для вишни и черешни такой подход считается не самым удачным. Эти косточковые культуры гораздо лучше реагируют на летнюю обрезку, выполненную сразу после окончания плодоношения.

В теплую и сухую погоду свежие срезы быстрее заживают
В теплую и сухую погоду свежие срезы быстрее заживают / Фото: скриншот с Youtube

В теплую и сухую погоду свежие срезы быстрее заживают, а вероятность заражения грибковыми инфекциями и бактериальными заболеваниями древесины значительно ниже. Это особенно важно после периодов высокой влажности и частых летних ливней, когда риск проникновения инфекции через поврежденную кору возрастает.

Какие ветки нужно удалить после плодоношения

Полностью укорачивать дерево не нужно. Достаточно удалить побеги, которые мешают правильному развитию кроны:

  • вертикально растущие побеги ("волчки");
  • перекрещивающиеся ветви;
  • сухие и поврежденные побеги;
  • больные ветки;
  • слишком длинные молодые приросты, которые можно укоротить примерно на треть.

Такая обрезка помогает направить силы дерева не на наращивание лишней зелени, а на формирование плодовых почек, из которых появится урожай следующего сезона.

Что будет, если отказаться от летней обрезки

Разовый пропуск процедуры не станет критичной проблемой. Однако если несколько лет подряд не ухаживать за кроной, дерево постепенно начнет терять продуктивность.

Разовый пропуск процедуры обрезки не станет критичной проблемой
Разовый пропуск процедуры обрезки не станет критичной проблемой / Фото: скриншот с Youtube

Крона станет слишком густой, внутри нее ухудшится циркуляция воздуха, после дождя влага будет задерживаться значительно дольше. Это создаст благоприятные условия для развития болезней, ухудшит освещенность ветвей и может привести к снижению количества плодов в будущем.

Когда нельзя брать секатор

Для летней обрезки большое значение имеет погода. Работы лучше проводить в сухой день при умеренной температуре воздуха.

Не рекомендуется обрезать дерево: во время дождя, перед грозой или сильным ветром или при жаре выше 30 градусов.

Не рекомендуется обрезать дерево во время дождя
Не рекомендуется обрезать дерево во время дождя / Фото: скриншот с Youtube

В таких условиях раны заживают медленнее, а вероятность заражения значительно возрастает.

Как правильно выполнять срезы

Использовать следует только острый и предварительно продезинфицированный секатор. Срез должен быть ровным, без разрывов коры. Толстые ветви удаляют у самого основания.

После завершения работы инструмент желательно снова продезинфицировать, особенно если удалялись больные побеги.

Ранее Главред писал о том, как обрезать смородину в июле. В этот период садоводы работают с молодым зеленым приростом, и именно правильное прищипывание верхушек позволяет перенаправить силы растения на формирование новых плодовых ветвей.

Также сообщалось о том, как легко избавиться от сорняков и травы на грядке. Прополка среди культурных растений считается одной из самых сложных и наименее приятных задач в саду

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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