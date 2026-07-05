Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

Рассказываем, когда и как обрезать смородину, чтобы кусты дали максимум сочных ягод.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-obrezat-smorodinu-letom-10778234.html Ссылка скопирована

Обрезка смородины летом - секрет удвоенного урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Когда обрезать побеги смородины летом

Какая погода лучше всего подходит для обрезки смородины

Почему смородину обрезать нельзя

Летний уход за смородиной преследует совсем иную цель, чем весенняя очистка от сухих ветвей. В этот период садоводы работают с молодым зеленым приростом, и именно правильное прищипывание верхушек позволяет перенаправить силы растения на формирование новых плодовых ветвей.

Обычный побег после такой процедуры превращается в разветвленный стебель, который в следующем году дает значительно больше ягод, пишет Oboz.ua.

видео дня

Когда проводить обрезку

Лучший момент - когда свежая зеленая верхушка на двух- или трехлетних ветвях вырастет примерно на 10 сантиметров и станет крепкой. Если прищипнуть слишком рано, когда стебель еще тонкий, растение не сформирует нужных боковых ответвлений.

Как правильно обрезать смородину летом

Для работы используйте острый и продезинфицированный секатор. Удалить нужно примерно половину отросшей верхушки побега. Рекомендуем делать это в сухую солнечную погоду, тогда срезы быстро подсыхают и затягиваются, что снижает риск инфекций. Уже через две недели на местах срезов пробуждаются почки и начинают расти новые побеги, которые следующим летом превращаются в плодовые ветви.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Важные предостережения

Этот метод применяется только для черной смородины. Белая и красная смородина имеют иную специфику развития: их цветочные почки формируются на верхушках старых побегов, поэтому летняя обрезка приведет к потере урожая. Также нельзя обрезать молодые саженцы черной смородины, высаженные в этом году, ведь им нужно укрепить корневую систему.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать смородину летом:

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред