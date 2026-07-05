Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

Вы узнаете:
- Когда обрезать побеги смородины летом
- Какая погода лучше всего подходит для обрезки смородины
- Почему смородину обрезать нельзя
Летний уход за смородиной преследует совсем иную цель, чем весенняя очистка от сухих ветвей. В этот период садоводы работают с молодым зеленым приростом, и именно правильное прищипывание верхушек позволяет перенаправить силы растения на формирование новых плодовых ветвей.
Обычный побег после такой процедуры превращается в разветвленный стебель, который в следующем году дает значительно больше ягод, пишет Oboz.ua.
Когда проводить обрезку
Лучший момент - когда свежая зеленая верхушка на двух- или трехлетних ветвях вырастет примерно на 10 сантиметров и станет крепкой. Если прищипнуть слишком рано, когда стебель еще тонкий, растение не сформирует нужных боковых ответвлений.
Как правильно обрезать смородину летом
Для работы используйте острый и продезинфицированный секатор. Удалить нужно примерно половину отросшей верхушки побега. Рекомендуем делать это в сухую солнечную погоду, тогда срезы быстро подсыхают и затягиваются, что снижает риск инфекций. Уже через две недели на местах срезов пробуждаются почки и начинают расти новые побеги, которые следующим летом превращаются в плодовые ветви.
Важные предостережения
Этот метод применяется только для черной смородины. Белая и красная смородина имеют иную специфику развития: их цветочные почки формируются на верхушках старых побегов, поэтому летняя обрезка приведет к потере урожая. Также нельзя обрезать молодые саженцы черной смородины, высаженные в этом году, ведь им нужно укрепить корневую систему.
Смотрите видео о том, как правильно обрезать смородину летом:
@lisova_kramnytcya_tm Летняя обрезка смородины - что, когда, зачем? #смородина#обрезка#сад#саженцы#lisova#уютныйсад♬ оригинальный звук - Tetyan Lisova
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Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
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