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Паутинный клещ поражает огурцы в жару: как спасти урожай без химикатов

Марина Иваненко
5 июля 2026, 15:18
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Паутинный клещ на огурцах активно размножается в жару. Паутинного клеща рекомендуют уничтожать биопрепаратами в два этапа, чтобы спасти урожай.
Паутинный клещ на огурцах
Паутинный клещ на огурцах / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как распознать паутинного клеща на огурцах
  • Чем обработать растения во время жары
  • Как защитить урожай с помощью профилактики

Летняя жара часто становится причиной появления опасных вредителей на огородах, которые могут полностью уничтожить урожай овощей. Одной из самых больших угроз для огурцов в этот период является паутинный клещ, который при высоких температурах размножается чрезвычайно быстро. Чтобы сохранить растения, огородникам необходимо действовать оперативно и использовать эффективные методы защиты. Главред расскажет об этом подробнее.

Об эффективных способах борьбы с вредителем рассказали на YouTube-канале "В гостях у Тани". По словам автора канала, температура воздуха выше 28–30 °C является идеальной средой для развития паутинного клеща. В таких условиях вредитель способен всего за пять дней дать многочисленное потомство.

видео дня

Как распознать паутинного клеща на огурцах

Паутинного клеща трудно заметить невооруженным глазом из-за его небольших размеров. К тому же он поселяется на нижней стороне листьев. Основными признаками поражения являются пожелтение краев листьев и появление светлых пятен.

Паутинный клещ питается соком растения, он высасывает сок из листьев. Листья желтеют, теряют упругость, и таким образом плодоношение растения практически прекращается, - отмечает хозяйка.

Почему стоит выбирать биопрепараты

Для защиты кустов огурцов, которые уже активно плодоносят, эксперт рекомендует отказаться от химических средств в пользу биопрепаратов.

Главное преимущество таких средств заключается в том, что уже через один-два дня после обработки плоды можно безопасно употреблять в пищу.

В то же время у биопрепаратов есть и недостаток - их нужно применять чаще, чем химические препараты.

Среди средств на основе натуральных компонентов автор видео рекомендует "Фитоверм", хотя отмечает, что также можно использовать "Актофит" или "Актороцит".

Видео о том, как спасти огурцы от паутинного клеща, можно посмотреть здесь:

Как правильно обрабатывать огурцы

На собственном опыте хозяйка разработала эффективную схему обработки, состоящую из двух этапов:

  • Первая обработка: 10 мл "Фитоверма" на 1 литр воды.
  • Вторая обработка: ровно через 5 дней, используя 20 мл препарата на 1 литр воды.
Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Почему профилактика важнее лечения

Огородникам советуют не ждать массового распространения вредителя, а проводить профилактическую обработку сразу, как только синоптики прогнозируют длительную жару.

Лучше предупредить, чем потом лечить, ведь при таких температурах он очень быстро размножается, и потом его очень трудно истребить. Его практически невозможно полностью истребить, но, приняв меры предосторожности, можно все-таки спасти посевы огурцов, - подытожила автор канала.

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Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"

"В гостях у Тани" - украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

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