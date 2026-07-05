Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

Вы узнаете:
- Зачем огородники закапывают сырые яйца в землю
- Действительно ли сырые яйца могут заменить удобрения
- Как правильно закапывать сырое яйцо при посадке растений
Использование сырых яиц в качестве натурального удобрения становится всё более популярным среди садоводов. На первый взгляд идея кажется странной, однако результат способен убедить даже самых ярых скептиков.
Главред узнал, для чего яйца закапывают в землю.
Яйца содержат кальций, фосфор и азот - вещества, которые способствуют росту растений, развитию корней и укреплению иммунитета культур. Именно поэтому все больше огородников прибегают к этому простому и доступному способу подкормки почвы.
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Одна сербская женщина решила попробовать этот метод и сначала стала объектом шуток соседей. Однако уже через несколько месяцев, увидев здоровые растения и обильный урожай на её участке, соседи сами начали закапывать яйца в своих садах.
Чем яйца полезны для растений
Куриные яйца содержат ряд питательных веществ, необходимых для полноценного развития растений, пишет польское издание Onet. Кальций укрепляет клеточные стенки и помогает культурам лучше противостоять болезням.
Фосфор активно участвует в развитии корней, цветов и плодов, особенно это касается помидоров, перца и картофеля. Азот, в свою очередь, стимулирует рост зеленых частей растения.
Кроме того, яйца являются органическим удобрением, которое постепенно разлагается в почве. Это улучшает структуру почвы и помогает ей удерживать влагу, обеспечивая корни дополнительными питательными веществами.
Как правильно посадить растение над яйцом
Самый распространенный способ применения этого метода - поместить сырое яйцо непосредственно в посадочную ямку. Для этого выкапывают ямку глубиной 10–15 сантиметров, кладут туда яйцо, засыпают почвой, а сверху высаживают само растение.
В процессе разложения яйцо постепенно высвобождает питательные вещества, которыми питается растение. Если растения уже высажены, яйца можно добавить и позже. Достаточно выкопать несколько небольших лунок вокруг растения, разбить туда яйцо и засыпать землей.
Для усиления эффекта яйца можно сочетать с компостом, перегноем или древесной золой, ведь это дополнительно обогащает почву полезными веществами.
Почему не стоит выбрасывать яичную скорлупу
Ценность имеет не только содержимое яйца, но и сама скорлупа. Она богата кальцием и делает структуру почвы более рыхлой и воздушной.
Скорлупу достаточно измельчить и рассыпать вокруг растений или смешать с землёй во время перекопки участка. Метод, который начинался как обычный эксперимент, для многих огородников быстро превратился в повседневную практику ухода за растениями.
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Об источнике: Onet
Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
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