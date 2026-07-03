Предмет из ванной комнаты сделает помидоры сочнее — что положить под кусты

Садовод объяснил, как распознать недостаток магния и восстановить растения с помощью простого домашнего средства.

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Недорогое средство сделает помидоры сочнее / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

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Как распознать недостаток магния в помидорах

Сколько соли Эпсома нужно для подкормки

Почему избыток магния тоже вредит кустам

Один удачный сезон выращивания помидоров ещё не гарантирует, что в следующем году урожай повторится так же легко. Растения уязвимы к целому ряду вредителей - тле, листоверткам, мучнистым червецам и паутинным клещам, а также к болезням, таким как фитофтороз или пятнистость листьев. Однако одна из причин ухудшения состояния кустов чаще всего остается без внимания садоводов - дефицит питательных веществ.

Главред выяснил, что рекомендуют добавлять в почву, чтобы помидоры росли сочными.

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Даже при тщательном уходе ранее крепкие растения могут начать терять внешний вид: листья желтеют, плоды покрываются пятнами, а рост замедляется. Чаще всего причиной оказывается именно недостаток магния - элемента, который редко входит в состав популярных удобрений для помидоров, ориентированных преимущественно на калий.

Как распознать симптомы дефицита магния у помидоров

По данным Королевского садоводческого общества, магний играет ключевую роль в выработке хлорофилла, и без его достаточного количества фотосинтез замедляется, а развитие растения тормозится. Внешние проявления проблемы легко спутать с другими заболеваниями, поэтому определить точную причину бывает непросто.

Садовник из Scribner's Catskill Lodge Эндрю Кен рассказал изданию Daily Express, на какие признаки стоит обращать внимание в первую очередь.

"Дефицит магния обычно проявляется в виде листьев с ярко-зелеными ребрами и прожилками, а также обесцвеченными участками желтого, красного или коричневого цвета. Магний является центром молекулы хлорофилла, поэтому он имеет решающее значение для красивого зеленого цвета листьев и, следовательно, полезен для общего здоровья растений", - отметил Эндрю Кен.

Если дефицит не устранить вовремя, старая листва растения может покрыться коричневыми пятнами и преждевременно опасть, а урожайность кустов заметно снизится.

Смотрите видео о том, как вырастить помидоры на огороде и в теплице:

Как лечить помидоры английской солью

Подтвердить недостаток магния можно с помощью простого домашнего теста почвы. Самым распространенным способом подкормки при этом остается английская соль, или сульфат магния.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Для приготовления раствора столовую ложку соли растворяют в примерно четырёх литрах воды и поливают ею прикорневую зону куста раз в месяц в течение всего вегетационного периода. Другой вариант - растворить то же количество соли в воде и опрыскать листья для более быстрого усвоения магния.

Почему избыток поваренной соли вреден для помидоров

Дефицит магния не всегда связан с его реальной нехваткой в почве. Причиной часто становится избыток калия в удобрениях, который блокирует усвоение этого элемента растением. Поэтому специалисты советуют вносить английскую соль только в качестве точечной добавки, а не постоянного средства, и внимательно следить за реакцией кустов после подкормки.

"Внесение соли Эпсома или дополнительного магния, когда вашим растениям это не нужно, может остановить их рост и сделать их слишком зелеными, что неблагоприятно сказывается на здоровье растений в целом", - предупредил садовод.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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