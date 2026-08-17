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Что не поздно сажать в августе: список культур, которые успеют дать урожай

Анна Ярославская
17 августа 2026, 12:10
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Выбор культур для посадки в августе зависит от средней даты первых заморозков в вашем регионе.
Что можно посеять в огороде в августе
Что можно посеять в огороде в августе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Август - не финал сезона, а старт второго цикла
  • С чего начинать выбор культур для августовских посадок
  • Какие растения выдержат первые заморозки
  • Зачем сеять корнеплоды в тени высоких растений

Август не закрывает садовый сезон, а открывает второй цикл выращивания - и отсчет нужно вести не от календаря, а от средней даты первых заморозков в вашем регионе. Заморозки в сентябре или начале октября означают прохладный климат, в октябре - мягкий, в ноябре и позже - жаркий, и именно от этого зависит, какие семена имеет смысл закладывать в грунт в этом месяце.

Что посадить в открытый грунт в августе - разобрался Главред.

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Что можно посеять в огороде в августе

Для регионов с прохладным климатом основательница Gardenary и автор книги "Возрождение огородничества" Николь Джонси Берк выделяет пять приоритетных культур: руккола, календула, кинза, редис и шпинат. Логика проста - эти растения выдерживают холод и быстро дают урожай.

"Заморозки не означают конец. Это просто означает, что вам нужно воспользоваться этим месяцем, чтобы засадить свой огород растениями, которые хорошо переносят холод и обеспечат быстрый урожай", - рассказала Берк.

Редис - самый быстрый: от посева до сбора пройдет всего 30–40 дней, то есть первый урожай можно снимать уже к середине сентября, а затем, вероятно, можно успеть еще на один цикл.

Что любит и чего не любит редис
Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Капуста кале и мангольд созреют за 45–60 дней и продолжат расти после первых заморозков, а сахарный горошек на шпалере даст урожай за 60–75 дней.

Кинзу большинство огородников пытаются выращивать летом, когда для этой прохладолюбивой травы слишком жарко. В то же время август дает ей оптимальные условия. Самым морозостойким из листовой зелени назван шпинат: после легких заморозков его листья становятся даже немного слаще на вкус.

Личный опыт Берк касается рукколы - одной из самых быстрых культур из семян.

"Когда я жила в Чикаго, я засадила свой огород рукколой в августе и собирала урожай салатов каждый день в течение нескольких недель подряд, даже после первых заморозков", - рассказала она.

Мягкий климат: тепло держится до октября

В регионах, где средние максимумы температуры воздуха держатся в пределах от 18,3°C до 29,4°C, морозостойкие растения советуют начинать высаживать в конце августа.

Пятерка приоритетов для этой зоны - свекла, морковь, латук, настурции и сахарный горошек. Кустовая фасоль здесь выступает "заполнителем" пустых мест на грядках при переходе от летнего огорода к осеннему: она созревает примерно за 60 дней.

С корнеплодами есть практическая хитрость: нужно сеять их в тени более высоких растений - перца, капусты или баклажанов. Более прохладная почва позволяет начать посев раньше, а морковь выдерживает заморозки настолько хорошо, что осенний посев дает урожай уже весной.

Из трав в мягком климате можно сеять кинзу, петрушку, укроп и даже базилик, который отцветет после первых заморозков. Настурции же работают как растение-ловушка, отгоняя вредителей от салата, моркови и горошка.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Жаркий климат: второй сезон летних культур

Если заморозков в ближайшее время не предвидится, впереди еще как минимум 50–60 жарких дней, то август становится временем повторного посева того, что сажали весной. Топ-5 для этой зоны: кустовая фасоль, огурцы, мизуна, циннии.

Огурцы, фасоль и цуккини начинают плодоносить примерно через 50–60 дней, поэтому урожай продлится всю осень. Помидоры в этих условиях сажают только рассадой - из семян уже поздно, если заморозки ожидаются в ноябре или декабре.

Для многолетних трав - лаванды, орегано, шалфея, тимьяна, мяты, мелиссы и розмарина - советуют дождаться, пока температура опустится до 27–30°C.

Кинза, петрушка и укроп в августовскую жару еще не приживутся, зато базилика можно сажать сколько угодно.

Из листовой зелени жару хорошо переносят руккола, мангольд, кале и мизуна - последняя по вкусу похожа на рукколу, но менее острая.

В теплых зонах осень также подходит для второго урожая картофеля.

Смотрите видео - Что сажать в августе - 15 культур для быстрого урожая:

Как писал Главред, бархатцы радуют ярким цветением практически все лето, но ближе к концу сезона перед садоводами встает вопрос: нужно ли срезать отцветшие растения или лучше оставить их до осени. Правильная обрезка может не только улучшить внешний вид клумбы, но и помочь растениям дольше сохранять декоративность. Детальнее читайте в материале: Бархатцы будут цвести до заморозков: как правильно обрезать бутоны.

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Об источнике: Gardenary

Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

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