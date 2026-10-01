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Доллар внезапно полетел вверх, а евро обвалился: курс валют на 2 октября

Инна Ковенько
1 октября 2026, 16:05
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НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 2 октября.
Курс валют на 2 октября
Курс валют на 2 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить евро 2 октября
  • Насколько вырос курс доллара
  • Каким будет курс злотого 2 октября

В пятницу, 2 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар резко укрепил свои позиции, а евро пошел на спад. Злотый также незначительно подешевел по отношению к гривне. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 2 октября

В пятницу официальный курс доллара США стремительно взлетел вверх. НБУ повысил курс американской валюты на 15 копеек - до 44,83 гривни за доллар.

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Курс евро на 2 октября

Курс евро, напротив, пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,69 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 2 октября

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 2 октября по сравнению с 1 октября на 2 копейки - до 11,59 гривни.

Что будет с долларом и евро в начале октября - прогноз банкира

Доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн. Резкого изменения курсовой траектории не ожидается, хотя война, подорожание топлива и инфляционные риски усиливают давление на экономику. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

На наличном рынке банкир ожидает, что курс доллара будет колебаться в пределах 44,6–45,1 грн. Ежедневные колебания на межбанке не превысят 0,05–0,15 грн, в банках - 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах - 0,3 грн. За неделю курс может отклониться от исходного уровня не более чем на 1–1,5%, а прогнозный коридор для евро Лесовой определяет шире - 50–52 грн.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Ранее Главред писал, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривну.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников отмечал, что в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируема из-за нехватки валютной выручки.

Ранее сообщалось, что в случае прогресса в вопросе черноморского перемирия, принятия Радой необходимых законопроектов и регулярного поступления военной помощи доллар в Украине удержится ближе к 44,5–45,20 грн, а евро вернется к отметке 51,5–52 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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